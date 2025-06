El último sábado se confirmó una noticia que remeció el fútbol ecuatoriano: Emelec, que viene reconstruyendo sus cimientos después de atravesar por unos meses de intensa crisis económica, anunció el fichaje de Christian Cueva. Todo parecía cerrado y, según lo programado por el club norteño, el volante nacional debía llegar en horas de la mañana a Guayaquil. Sin embargo, esto no se dio y comenzaron las especulaciones al respecto.

Jorge Guzmán, presidente de Emelec, había dicho hace un par de días que solo hacía falta que Cueva pase los exámenes médicos para convertirse en en una de las incorporaciones del equipo para el segundo semestre de la temporada. Precisamente por dichas declaraciones, el anuncio en las redes sociales del club dejó entrever que ‘Aladino’ ya estaba en Ecuador y había cumplido con las evaluaciones de rutina.

No obstante, horas después se pudo conocer que Christian Cueva no arribó suelo ecuatoriano como estaba planificado. De esta manera, el volante no fue presentado en sociedad en el Estadio George Capwell durante la ‘Verdadera Expulsión Azul’, donde el bombillo empató sin goles con la Naranja Mekánica, club de la Segunda División de Ecuador.

Christian Cueva tiene contrato con Cienciano hasta el 30 de junio. (Foto: Getty Images)

Con estas precisiones sobre la mesa, lo único cierto es que, si bien Cueva tiene todo listo para sumarse a los entrenamientos de Emelec, debe cumplir su vínculo contractual con Cienciano hasta el 30 de junio. Así pues, a menos que el jugador llegue a un acuerdo con el ‘Papá’ para viajar con antelación, se espera que siga trabajando en Cusco.

Ojo, a pesar que desde lo deportivo las cosas marchan bien en Cienciano, ayer el plantel completo no entrenó por segundo día consecutivo a modo de protesta. Sucede que, si bien la CONMEBOL ya envió los premios económicos por clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el dinero que le corresponde a los jugadores aún no fue abonado.

Veremos cómo termina esta novela, donde lo más seguro es que Christian Cueva termine viajando a Guayaquil cuando termine su contrato con Cienciano. De momento, además de ‘Aladino’, Emelec presentó a los siguientes fichajes: Kevin Arroyo, Marco Cuero, Josué Palma, Mario Valero, Sergio Quintero, José Francisco Cevallos, Luis Castillo, Jean Carlos Quiñónez y Justin Cuero.

Christian Cueva podrá sumarse a Emelec recién en julio. (Foto: Getty Images)

¿Otro peruano en Emelec?

Después de ser anunciado oficialmente como nueva incorporación de Emelec, se reveló que Christian Cueva no sería el único peruano en ser fichado. Y es que en las últimas horas surgió la información de que la directiva del ‘Bombillo’ estaría detrás de Alfonso Barco, volante nacional que actualmente milita en Defensor Sporting de Uruguay.

Esta no es la única versión sobre este interés, pues desde tierras uruguayas también han confirmado el acercamiento y creen que solo es cuestión de detalles para que se concrete el traspaso. Guillermo López, periodista de Sport 890, dio más alcances de cómo van las tratativas.

“Alfonso Barco está cerca de continuar su carrera en Emelec de Ecuador. El equipo eléctrico quiere al jugador en este período de pases por lo que seguramente no continúe en Defensor Sporting para el próximo semestre”, señaló en su cuenta de X (antes Twitter).

En este primer semestre del 2025, Alfonso Barco ha disputado 14 compromisos con Defensor Sporting, en un total de 900 minutos jugados. De marcharse a Ecuador para jugar por Emelec, será su segunda experiencia en el extranjero. Por ahora, el futbolista no se ha referido al respecto y se espera que todo se esclarezca en las próximas horas.

Alfonso Barco podría fichar por Emelec, según la prensa uruguaya. (Foto: Getty Images)

