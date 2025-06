Con la Selección Peruana al borde de la eliminación en el proceso clasificatorio para el Mundial del 2026, una de las cosas que se le requiere al comando técnico de Óscar Ibáñez es que empiece a impulsar el recambio generacional. Este tiene que darse de manera natural, pero respetando el presente de los futbolistas que vienen destacando tanto a nivel local como en el extranjero.

De esta manera, para nadie fue una sorpresa la primera convocatoria de César Inga, un jugador que a punta de esfuerzo se ganó un lugar en la consideración de los grandes de la Liga 1 y, desde su llegada a Universitario de Deportes, no ha parado de confirmar los comentarios positivos que dejó su paso por ADT. Así pues, fue un premio bien ganado el que haya debutado frente a Colombia.

El chimbotano ingresó en el complemento por Paolo Guerrero, pero se ubicó como extremo por izquierda, casi como un segundo lateral por delante de Marcos López. No lo hizo nada mal: cubrió su sector, hizo el recorrido defensivo para apoyar al futbolista del Copenhague y supo asociarse bien en ofensiva. Claramente salió con nota aprobatoria.

César Inga sumó su primer partido oficial con la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

En unas recientes declaraciones para el canal oficial de la Selección Peruana, Inga habló sobre lo que sintió tras su debut en las Eliminatorias. “Muy emocionado, muy feliz, es un sueño que todo peruano tiene, de debutar aquí en la selección.Siempre pienso en dar lo mejor de mí, estar muy tranquilo”, comentó.

Por otro lado, respecto a la posición en la que lo ubicó Óscar Ibáñez, el polifuncional futbolista de Universitario no se hizo problemas y recordó que el pasado ya había jugado de extremo. “Hace muchos años que no juego en esa posición, pero siempre voy a dar todo de mí donde me ponga”, aseveró.

En la ‘U’, hemos visto a César Inga jugando como stopper, lateral y carrilero por ambos sectores, lo que habla muy bien de la facilidad que tiene para rendir en varias posiciones sin decaer en su rendimiento. Aunque aún es muy pronto para hablar sobre su futuro en la ‘Blanquirroja’, está claro que, de seguir con ese nivel, será muy útil para los próximos procesos clasificatorios.

César Inga viene destacando en Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de empatar por 0-0 con Colombia, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Ecuador en Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 de las Eliminatorias 2026. Dicho duelo está programado para este martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta en todo el territorio peruano, mientras que por cable será televisado en Movistar Deportes, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

