El presente de Christian Cueva en Emelec no deja de ser noticia constante porque, ante los rumores de su salida, este miércoles volvió a sumar minutos. El volante peruano ingresó en el segundo tiempo del partido ante Guayaquil City, por los cuartos de final de la Copa de Ecuador. Con un marcador de 2-0 en tanda de penales, los dirigidos por Guillermo Duró se mantiene en la competencia; sin embargo, ‘Aladino’ no fue ajeno a las críticas porque falló un penal en la instancia decisiva.

Luego de igualar 0-0 en tiempo reglamentario, la normativa de la competencia indicó que todo se definía desde el punto de penal. Alfonso Barco (también ingresó en la segunda etapa) y José Cevallos fueron los encargados de anotar los dos únicos goles de penal, brindando la clasificación.

Christian Cueva ejecutó uno de los tiros de manera errónea, generando algunas críticas desde la hinchada por la forma de cómo ejecutó el disparo, siendo este accesible de atajar para el portero rival. Otro de los puntos a señalar sobre el peruano fue su estado físico.

Christian Cueva falló penal con Emelec. (Video: @EcuRadioDeporte)

Precisamente, horas antes del encuentro, ‘Aladino’ fue criticado por Carlos Torres Garcés, uno de los ídolos del ‘Bombillo’. Si bien el exfutbolista destacó su habilidad y talento con el balón, criticó el descuido de su aspecto físico, sumado a la falta de entrenamiento constante.

“Para mí, él (Christian Cueva) tiene una técnica eficiente. Es un jugador muy inteligente, tiene un sentido de juego y una anticipación muy interesante, pero en el punto de vista físico, es un futbolista que tiene muchísimos inconvenientes”, señaló en KCH Radio.

Además, agregó: “Ustedes que ahora hablan de la data, que miran un partido de fútbol, él tiene poco contacto con el balón y eso significa que Emelec tiene menos posibilidades porque él tiene menos situaciones de balón. Si los entrenadores entienden, a él no hay que enseñarle a jugar, sino que hay que prepararlo físicamente para que desarrolle todo su talento”.

¿Christian Cueva se va de Emelec?

Según la información de César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el futbolista de 33 años tiene pensado dejar el ‘Bombillo’ dentro de unos meses a raíz de la deuda económica que arrastra el club con él y varios miembros del plantel. Aunque esto no era un secreto a voces, todo hace indicar que se avecinan varios cambios en el conjunto de Guayaquil.

Sumado al retraso en los pagos de su salario por parte de Emelec, la citada fuente explica que hay asuntos personales de por medio y Cueva preferiría volver al Perú para resolverlos de cerca. En cuanto a números, el nacido en Huamachuco registra hasta el momento dos goles y dos asistencias en 12 partidos disputados, entre LigaPro y Copa Ecuador.

