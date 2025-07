La estadía de Christián Cueva en Emelec no está siendo nada sencilla. Si bien se adueñó de la titularidad y no ha perdido continuidad, colectivamente a su equipo no me está yendo del todo bien y siguen en zona de descenso. Ante esto, el volante salió al frente y habló sobre el presente del ‘Bombillo’ en lo que va de la temporada, además de las claves para salir de este mal momento.

En una charla con KCH Radio, ‘Aladino’ se mostró optimista en que serán capaces de cambiar el rumbo de la temporada y por fin alejarse de la zona roja. En esa misma línea, destacó el convencimiento del grupo y el buen ambiente que se vive en la interna para afrontar estos resultados negativos.

“Estoy contento de estar en Emelec. La situación, como dije desde el principio, es dura pero siento que vamos de menos a más, no podemos desviarnos de esa línea. Estamos convencidos de que grupalmente sacamos esto adelante”, manifestó el mediocampistas de 33 años.

Emelec no suma de a tres desde el 31 de mayo, cuando venció por 1-0 a Orense por la jornada 15 de la LigaPro 2025. Coincidentemente, Christian Cueva estuvo presente en los tres partidos siguientes, donde el elenco de Guayaquil no fue capaz de sostener sus buenos pasajes y terminó encadenando tres empates al hilo.

“El fútbol es de detalles, afianzando esos detalles, esos momentos van a ser distintos. Lo más importante para mí es que el grupo esté tranquilo, tengo compañeros que aman a este club y están aquí por el amor que le tienen y yo realmente me estoy volviendo uno más de ellos”, agregó.

Christian Cueva registra un gol con Emelec. (Foto: Emelec)

Pese a estos resultados adversos, que a su vez propiciaron la salida de Jorge Célico del banquillo –Cristian Nasuti tomó el mando de manera interina–, Cueva destacó el apoyo incondicional de la hinchada. “Esta situación como jugador no la he vivido hace tiempo, de estar en un club tan importante y sinceramente con unos hinchas fieles”, comentó.

Para Christian Cueva, será clave que dejen atrás los tres empates consecutivos y se enfoquen en los encuentros que se avecinan. Ahora, por la fecha 19 del campeonato ecuatoriano, Emelec recibirá al Vinotinto FC en el Estadio George Capwell, este sábado 5 de junio desde las 4:30 p.m. El nacido en Huamachuco se perfila como titular en el ‘Bombillo’.

“Con la misma propuesta que el equipo siempre sale, a ganar. Siento que de los tres partidos hay que buscar el lado positivo, no se pierde hasta ahora pero lo mejor es ganar. Así que a nosotros el resultado que nos importa es ganar, quedarnos con los tres puntos”, aseveró el exjugador de Cienciano.

Christian Cueva llegó a Emelec tras su paso por Cienciano. (Foto: Emelec)

