La segunda parte de la Liga Pro significó un repunte para Emelec. El cuadro ‘Eléctrico’ fue autorizado para realizar fichajes y ello vino acompañado con una serie de resultados positivos que comienzan a alejarlos de la zona de descenso. Uno de los futbolistas que llegó fue Christian Cueva y, con la dorsal ‘10′, calzó perfecto en la plantilla. Si bien viene recuperándose de una lesión, ‘Aladino’ volvió a ser implicado en una situación extradeportiva porque, vecinos de la Urbanización Ciudad Celeste, denunciaron una fiesta el pasado domingo, en la que estaría implicado el peruano.

Según información de Expreso de Ecuador, vecinos de Urbanización Ciudad Celeste, en la vía Samborondón, denunciaron que futbolistas de Emelec fueron parte de una fiesta que duró cerca de 18 horas. Esta celebración sucedió luego de la victoria ante Técnico Universitario el pasado fin de semana (1-0), con un gol a los 85′ de Jaime Ayoví.

El domingo, tras el triunfo en la ciudad de Ambato, se trasladaron rápidamente hacia Guayaquil. Cerca de las 23:00 horas comenzó la fiesta en la residencia de uno de los arqueros del equipo. Los testimonios detallan que el alboroto incluyó música a alto volumen, consumo de alcohol y la presencia de mujeres ajenas al club.

La reunión no paró hasta las 17:00 horas del lunes 18 de agosto, incluyendo aún la música de volumen fuerte. De acuerdo a los testigos, los jugadores coreaban: “¡Que viva el Tin, que viva el Tin!“. Todo indica que hacían referencia al delantero José Angulo, integrante de la institución.

Christian Cueva lleva dos goles anotados y dos asistencias en sus primeros siete partidos con Emelec de Ecuador. (Foto: Club Sport Emelec / Facebook)

Expreso de Ecuador informó también que cuentan con fotografías de Christian Cueva. Durante la fiesta, la casa se llenó de personas que, sin ser parte del equipo, llegaban con camisetas del club. Además, entre los pedidos de comida, se incluyó encebollado, pollo frito y pizzas.

A pesar de los reiterados llamados de atención por parte de la administración de la urbanización para que bajaran el volumen, la música no se detuvo hasta que, supuestamente, los jugadores se marcharon “molestos” por no poder continuar con la celebración.

¿En qué momento del club surge el escándalo?

Con un mejor momento en la Liga Pro, Emelec se encuentra con 35 puntos y ubicado en la posición 9. La urgencia es sumar victoria para poder clasificar al hexagonal final y el siguiente reto será el domingo 24 de agosto de 2025, cuando reciben a Independiente del Valle en George Capwell.

La preocupación por el rendimiento físico de los jugadores es latente. Los médicos deportivos advierten que este tipo de desórdenes “puede afectar seriamente su rendimiento físico” y que los profesionales necesitan periodos de descanso para recuperarse, producto de la fuerte competencia.

TE PUEDE INTERESAR