Justo cuando parecía dejar atrás su lesión para enfocarse en lo estrictamente deportivo, un nuevo escándalo vuelve a tener a Christian Cueva en el foco. Y es que hace unos días, en un reportaje realizado por el diario EXTRA de Ecuador, se reveló que el mediocampista habría participar, junto a otros futbolistas de Emelec, en una escandalosa fiesta luego del triunfo del fin semana por 1-0 sobre Técnico Universitario. Este hecho se habría suscitado en Samborondón, ciudad perteneciente a la provincia de Guayas (Guayaquil).

Esto, por supuesto, puso al volante en el ojo de la tormenta y desde la prensa ecuatoriana comenzaron a tejerse varias versiones sobre lo acontecido. Según lo consignado en el informe de EXTRA, ‘Aladino’ junto a otros miembros del plantel habrían encabezado una celebración que generó disturbios y malestar en los vecinos, quienes se quejaron por el ruido en altas horas de la madrugada del lunes 18 de agosto.

EXTRA tomó como fuente a un directivo de Emelec, que prefirió mantener su nombre el anonimato, quien dio sus descargos por lo sucedido. “En el contrato de los jugadores están estipulados los lineamientos que deben cumplir con el club. Todos los conocen. Estaban en sus días libres, pero tampoco pueden estar involucrados en actos que terminan comprometiendo la imagen institucional”, señaló el incógnito.

Asimismo, el sujeto que supuestamente pertenece a la directiva de Emelec y que fue parte de este informe, reveló que en la interna del club estarían analizando posibles sanciones para los involucrados. “Desde el club no aprobamos esto. A nivel interno ya se están analizando todos los aspectos, con el fin de tomar los correctivos correspondientes”, agregó.

Ante esto, Emelec sacó un comunicado institucional desconociendo lo mencionado en la citada nota periodística, agregando que iniciarán una investigación para esclarecer el asunto ya que “afectan la imagen” del club, en cuya defensa jamás claudicarán. Todo esto se da a raíz del pedido de Christian Cueva a EXTRA, solicitando una rectificación por lo denunciado.

“El club lamenta que este tipo de información se produzcan y afecten la imagen institucional en cuya defensa jamás podremos claudicar. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto a los valores deportivos que representan al Club Sport Emelec”, señaló el ‘Bombillo’.

En cuanto a lo señalado por Cueva, este señaló que el informe de EXTRA afecta su “reputación personal y profesional, así como también la imagen institucional del Club Sport Emelec, equipo al que represento con orgullo y responsabilidad”. A su vez, el volante nacional pidió una rectificación inmediata por parte del medio ecuatoriano.

“En virtud de lo anterior, solicito se retracten de lo publicado y presenten las disculpas correspondientes en un plazo máximo de 24 horas, utilizando los mismos medios de difusión en los que se emitió la información que vulnera mis derechos”, se lee en su comunicado, subido en su cuenta de Instagram.

De no haber una rectificación por parte de EXTRA, ‘Aladino’ afirmó que, a través de su abogado, Josué Aquiles González Medina, tomará las acciones legales que crea pertinente. Hasta el momento no hay una respuesta oficial por parte del citado medio, mientras que en Emelec se muestran herméticos hasta que haya algún resultado de la investigación en curso.

