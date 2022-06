Aquella tarde del 8 de agosto de 1999, el exatacante, con 20 años, se convirtió en la figura del cuadro blanquiazul al convertir un ‘repóker’ logrados en los minutos 6, 21, 38, 50 y 57, bajo los tres postes del portero Héctor Hernández, el gran sacrificado del equipo de Cerro de Pasco.

Sin duda un partido para el olvido para el exjugador y actual asistente técnico de la selección peruana de fútbol playa, quien consideró a aquel encuentro como atípico en su carrera deportiva, pues nunca más le anotaron esa cantidad de goles. Eso sí, aclaró que nunca se echaron, como polemizaba la gente tras lo sucedido.

Asimismo, el ‘Loco’, aplaude la exitosa hoja de vida futbolística en Europa del ahora Embajador del Bayern, donde lo ganó todo. Y aprovechando la coyuntura, Hernández le brinda su respaldo a Alex Valera, criticado por errar el decisivo penal en el repechaje al Mundial de Qatar 2022 y a quien tuvo en el fútbol playa.

¿Cuánto te marcó el 7-1 en Matute?

Fue un partido atípico. Teníamos en Unión Minas varios jugadores de Alianza Lima, pero no fue como decía la gente que hubo jugadores que se echaron para que Claudio Pizarro vaya al Bremen. Los goles fueron fortuitos. No fue echada como muchos piensan. A mí nunca más me metieron siete goles. Nos tocó a nosotros, pero siempre me quedé con la conciencia tranquila.

A Claudio Pizarro le sirvieron esos cinco goles para ser contratado por el Werder Bremen...

Sí, Claudio se debe acordar. Imagínate, fueron sus cinco goles que le sirvieron para irse al extranjero. Después ya saben todo lo que logró en Alemania.

¿Hablaste con él post partido?

Sí. Luego, en varias oportunidades. Siempre queda esa anécdota. Nosotros jugamos en Alianza (1997). No éramos amigos, pero sí compañeros. Él me convirtió en aquel partido y gracias a eso pudo irse más fácil a Alemania. Ese partido les abrió los ojos a los dirigentes del Werder Bremen que sí era un goleador. Hizo cosas maravillosas en Alemania.

Fue una tarde de ensueño para Claudio Pizarro y una fatídica para ti…

Fue un partido inusual y quedó grabado para todos. Uno puede entrar a YouTube y lo ve.

Ya ni ganas habrá de refrescar ese vídeo…

Normal. Se veía que ese equipo nos iba a pasar por encima, pero lo afrontamos y pusimos el pecho hasta que acabó. Yo tengo ese partido en vídeo. No nos salió nada.

¿Cómo decidiste ser asistente técnico de la selección peruana de fútbol playa?

Cuando me invitaron Jaime Duarte y Jaime Drago para jugar fútbol playa en el año 98. Eran mis vacaciones, ya que seguía jugando al fútbol profesional. Fueron casi dieciocho años jugando. Me dio simpatía jugar descalzo. Hubo varios futbolistas que jugaron fútbol playa. Raziel García, por ejemplo, cuando dejó la San Martín. Todos los clubes top del mundo tienen cancha de fútbol playa. Acá no está desarrollado. Este deporte es lindo. Desde el 2005 es FIFA. La Federación Peruana de Fútbol nos apoya. Ahora tenemos desde utilería hasta departamento psicológico.

¿Cuál es el objetivo inmediato?

Lo ideal es que los clubes tengan campos de fútbol de arena. La federación tiene un convenio con la Municipalidad de Chorrillos. Nosotros ya tenemos un campo en Agua Dulce. Se podría hablar con los clubes a través del desarrollo de la federación para hacer un campeonato. Incluso jugar un torneo de Reserva, pero en arena. Los clubes profesionales también pueden poner a sus jugadores que no están en lista. Ahora, la Sub 20 y la selección de mayores tendrán un torneo en septiembre que se jugará en Brasil. Después, la Eliminatoria para el otro Mundial será el próximo 20 de febrero.

¿Qué opinas de la evolución futbolística de Alex Valera, quien también jugó fútbol playa?

Es un orgullo para nosotros verlo en la Videna con la selección mayor. Él se acuerda de todos los chicos del fútbol playa. Estamos contentos por él. En cualquier momento se va al extranjero. Cuando jugaba futsal, lo vimos e invitamos a entrenar fútbol playa junto a otro chico de Chiclayo. Se quedaron tres meses en Videna. Alex tiene características envidiables para el fútbol playa. Es alto, tiene piernas largas, es rápido y técnico.

¿Cuál es tu mensaje tras el penal errado ante Australia?

Para patear un penal tan decisivo hay que tener una personalidad muy fuerte. Después, los penales son algo de suerte, sino ahorita estuviese jugando en otro país. El fútbol es así, un día eres héroe y el otro villano. Alex tiene muchas condiciones. Tendrá su revancha.

¿Una anécdota con Jorge Luis Pinto en Alianza Lima?

Cuando vino el primer día a Alianza, nosotros nos íbamos después a nuestras casas, pero nos hizo cambiarnos y quedarnos. Los primeros meses fueron una guerra tremenda. Nos quitó los dulces. Todo era verduras. Nos llamaba a las 9:00 p.m. por teléfono. Cosas exageradas, pero a la larga se nos dio el objetivo de ser campeones. En el corto tiempo nos dimos cuenta de que sirvió a todos en Alianza.





