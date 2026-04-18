El camino hacia la fase final del torneo colombiano entra en su etapa de mayor tensión, con un calendario que no dará tregua al Deportivo Cali. El equipo de Pedro Gallese tendrá que jugarse la vida en dos escenarios sumamente complejos: primero deberá recibir al América de Cali en el clásico regional y, posteriormente, cerrará su participación visitando al Deportes Tolima. Todo esto luego de una sorpresiva derrota a manos de Boyacá Chico.

Actualmente, el conjunto del ‘Pulpo’ se encuentra en el octavo lugar, una posición privilegiada pero sumamente frágil, ya que representa el último cupo disponible para los play-offs de la Liga BetPlay. Con solo dos jornadas por delante, cualquier paso en falso podría significar la eliminación, dejando al equipo fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura.

Mientras que equipos como Atlético Nacional ya respiran tranquilos tras haber asegurado matemáticamente su lugar en la siguiente ronda, la realidad del cuadro de Cali es opuesta. Su permanencia dentro del grupo de los ocho mejores peligra seriamente, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y presión tanto en el plantel como en las tribunas.

Ante esta situación, Pedro Gallese decidió dar la cara en rueda de prensa para enviar un mensaje de tranquilidad a todos los hinchas ‘azucareros’. El portero nacional lamentó no haber podido consolidar la clasificación con anterioridad, pero fue enfático al pedirle paciencia y tranquilidad a la hinchada, asegurando que el primer objetivo del año se cumplirá.

(@pedrogallese1)

El guardameta se mostró convencido de la capacidad de sus compañeros para afrontar este cierre de temporada bajo presión. “A los hinchas que se queden tranquilos porque estamos seguros que vamos a clasificar”, declaró el ‘Pulpo’ con firmeza, subrayando que, a pesar de la cercanía de sus perseguidores como Atlético Bucaramanga, Millonarios y Águilas Doradas, confía plenamente en las herramientas futbolísticas del equipo.

Gallese es consciente de que el Deportivo Cali ha agotado sus oportunidades de fallar y que ahora dependen exclusivamente de su propio desempeño en la cancha. “No tenemos margen de error, dependemos de nosotros, estoy seguro que vamos a clasificar porque tenemos con qué”, señaló el mundialista peruano, recalcando que el destino del club está en sus manos.

Más allá de lo táctico, el arquero peruano hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el vínculo entre los protagonistas y la tribuna en este momento crítico. “Creo que hoy más que nunca, tenemos que estar juntos, no solo el grupo, también los hinchas”, expresó, intentando cerrar filas para evitar que las críticas externas afecten el rendimiento deportivo.

Finalmente, el portero cerró su intervención reiterando que el apoyo del público será el factor diferencial para superar las dos finales que restan en el certamen. “Más que nunca necesitamos el apoyo de los hinchas para salir de esto juntos”, concluyó Gallese, quien busca liderar al Deportivo Cali hacia una clasificación que hoy parece estar bajo una amenaza constante.

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