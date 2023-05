FC Barcelona se ha caracterizado por tener una de las mejores canteras del mundo, en la que han sobresalido figuras como Lionel Messi, Sergio Busquets, Thiago Alcántara, entre otros. No obstante, el tiempo no se detiene y el elenco catalán sigue promoviendo futbolistas, como es el caso de Diego Kochen, uno de los futbolistas más prometedores de la institución culé. Si bien aún no ha podido debutar en LaLiga Santander, nadie duda que está destinado a ser el portero del primer equipo azulgrana en un futuro.

Diego Kochen nació el 19 de marzo de 2006 en Miami, pero cuenta con triple nacionalidad. Y es que, a pesar de haber nacido en territorio estadounidense, su padre es venezolano y su madre peruana. Asimismo, su primera experiencia bajo los tres palos fue cuando tenía ocho años de edad, cuando el portero titular de su club se enfermó y tuvo que cubrir ese espacio a pedido de su entrenador, quien le dio la oportunidad que Kochen esperó por mucho tiempo.

Tras sus grandes actuaciones, el Barça se interesó por él y arribó a la Ciudad Condal en verano del 2019. Los técnicos y ojeadores del conjunto catalán ya lo tenían mapeado, puesto jugaba en el Tecnofútbol, donde ya mostraba sus dotes en el arco. Eso sí, con lo aprendido en el equipo culé, mejoró mucho “en el juego aéreo, las estiradas y los tiempos de reacción”.

Cabe resaltar que Kochen estuvo previamente en la Academia Marcet, reconocida por formar a grandes porteros. Su arribo a la prestigiosa escuela se dio cuando sus padres se animaron a inscribirlo para un campus de verano, el cual le permitió continuar su carrera fuera de su país, ya que anteriormente estuvo en el Weston FC Academy, de Estados Unidos.

Un ascenso envidiable

Desde que sumó a las filas del infantil A del FC Barcelona, dirigido en aquel entonces por David Sánchez y Pol Planas, su progresión ha sido asombrosa. Y es que tras su gran desempeño en el terreno de juego, ha sido llamado por Sergi Barjuan y Òscar López para participar en los entrenmientos del Barça B.

Incluso, este miércoles 10 de mayo, el conjunto blaugrana publicó algunas postales del entrenamiento del primer equipo al mando de Xavi Hernández. En las imágenes se ve como Kochen se codea con grandes figuras como Jordi Alba, Pedri, Sergi Roberto y Robert Lewandowski, quien disparó contra su portería.

Diego Kochen en los entrenamientos del primer equipo del FC Barcelona. (Video: FC Barcelona)

El objetivo de Kochen

El buen nivel de Diego Kochen es algo que Xavi Hernández no pierde de vista. Si bien Ter Stegen, guardameta titular del FC Barcelona, tiene 31 años, en el comando técnico piensan a futuro y ven al joven guardameta con grandes capacidades para cubrir el puesto del experimentado futbolista alemán en un futuro, motivo por el que ha sido llamado a entrenar con el primer equipo.

Es necesario mencionar que el golero de 16 años ha participado en estancias de entrenamientos con la selección sub-17 de Estados Unidos, pero cuenta con otras dos nacionalidades más: la peruana, por parte de madre, y la venezolana, país donde nació su padre.





