Diego Romero no la pasa bien en Banfield. El arquero peruano no solo padece la falta de continuidad en el fútbol argentino, sino que a esto se suma la crisis extradeportiva del ‘Taladro’. El ‘1′, junto a sus compañeros, no se presentaron a entrenar en el predio Luis Guillón de Buenos Aires, mientras sí lo hicieron Pedro Troglio y su comando técnico. ¿La razón? La falta de pagos de la directiva con el plantel. Todo en los días previos al clásico ante Lanús, que será clave para el futuro del equipo en la Liga Profesional Argentina.

El monto adeudado por parte de la dirigencia con los jugadores vendría desde el mes de agosto, según Olé. Es decir, algunos no cobran desde hace tres meses. En un contexto complicado, los jugadores decidieron no presentarse a entrenar sin el consentimiento del comando técnico, luego de dos libres, como medida de presión a la directiva para cumplir con las obligaciones económicas.

Si no se resuelve, la medida de fuerza se mantendría también este martes. De todas maneras, y para no perder ritmo, algunos futbolistas del ‘Taladro’, entre ellos ‘Chiquito’ Romero, tomaron la decisión de entrenar por fuera del club, en otro predio y con ropa informal, sin la indumentaria oficial del club. Cabe precisar que el próximo lunes 3 de noviembre recibirán a Lanús en el clásico en el Estadio Florencio Sola.

Pedro Troglio, exDT de Universitario, es el entrenador de Banfield. (Foto: AFA)

El reclamo por parte del plantel de Banfield se da luego de un triunfo clave ante Independiente Rivadavia, por la fecha 13, por 2-1 en condición de visita, que le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria, con tres derrotas en el medio. De esta manera, el equipo de Diego Romero quedó a siete puntos del descenso con nueve en juego, y ante Lanús podría asegurar la permanencia.

La única vez que Romero tuvo minutos fue el 1 de abril en el choque ante Villa Mitre, por la Copa Argentina. Aquella noche mantuvo su valla invicta, pero luego volvió al banco de suplentes El ‘1′ titular en Banfield es el argentino Facundo Sanguinetti, quien en palabras del mismo Pedro Troglio podría ser vendido de cara al próximo campeonato y ahí ‘Chiquito’ tendría su chance, siempre y cuando se renueve su préstamo con el ‘Taladro’.

Pese a la escasez de minutos y continuidad, Diego Romero fue convocado por Manuel Barreto en la Selección Peruana para la última fecha doble ante Chile, y podría repetir el plato en la jornada de noviembre ante Rusia y nuevamente la ‘Roja’. Por su juventud –24 años– y condiciones en el arco, es parte del recambio generacional de la Bicolor, pero necesita tapar más a corto plazo.

En ese sentido, las próximas semanas serán decisivas para ‘Chiquito’, quien tiene contrato con Universitario de Deportes y también podría volver a Ate el próximo año, aunque esa decisión iría de la mano con la continuidad de Sebastián Britos; si el uruguayo se queda, es muy probable que Romero busque atajar en otro equipo, por lo cual debería volver a salir prestado o rescindir su contrato para irse libre.

Diego Romero solo atajó un partido en este 2025. (Foto: Banfield)

