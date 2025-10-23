Para la temporada 2025, Diego Romero decidió dejar Universitario y emprender su primera aventura internacional, optando por Banfield como destino. Con 24 años de edad, dejó el Perú; sin embargo, su paso por la Liga Profesional no es el más esperado: solo suma un partido oficial en la temporada. Pedro Troglio, DT del equipo, explicó la razón de su baja participación, dejando también un mensaje de cara a su futuro profesional.

“Diego vino a estar detrás del capitán del equipo, que es un gran arquero al cual se está intentando vender y tiene muchos pedidos. Entonces se trajo a un golero que esté trabajando ahí atrás para después poder pegar el salto y no que el día que se te vaya el arquero, no tengas a nadie”, dijo en diálogo con el periodista Wilmer Robles.

Además, agregó: “Es claro que para que juegue, hay que sacar al capitán y ponerlo, no es fácil. Si sabe esperar su momento y para lo que se lo trajo acá, estamos en presencia de un gran arquero y lo que todos pensamos es eso, pero también dependerá de las ganas y de la voluntad de él”.

Para Troglio, Romero reúne las condiciones para ser parte del fútbol de Argentina; sin embargo, el presente de Facundo Sanguinetti es mucho más auspicioso en beneficio de la institución. Eso sí, ante la falta de minutos, dejó claro que todo dependerá de su decisión el quedarse para el próximo ciclo.

Pedro Troglio es el actual DT de Banfield. (Foto: Banfield)

“Si me lo preguntas a mí, está en el fútbol argentino, es joven y tiene una gran chance de jugar a futuro. Yo le diría que, si vino a Argentina con la ilusión, que la siga peleando. A veces la ilusión no se transforma en realidad en seis meses, hay que pelearla”, manifestó el también ex DT de Universitario de Deportes.

En ese sentido, continuó: “Entonces, si viniste con una ilusión, que pruebes un poco más a ver si esa se transforma en realidad. Yo le daría ese consejo, después no puedo meterme en su cabeza, en su bolsillo ni en su tiempo, pero yo le recomendaría que espere porque seguramente ese sueño lo va a conseguir”.

La única vez que Diego Romero tuvo minutos fue el pasado 1 de abril en el choque de Banfield vs. Villa Mitre, por la Copa Argentina. Aquella noche, mantuvo su valla invicta; sin embargo, el momento de Sanguinetti lo coloca como el titular indiscutible. Como reflexión final, Troglio le dejó un mensaje.

“Está en una gran liga, complicada, difícil, buena, que él puede conseguir cosas importantes. Yo le diría que espere, que tenga fe, que aguante, que seguramente el momento le va a llegar. Estoy seguro de eso, pero tiene que ser sabio en ese sentido y poder esperar su gran momento”, sentenció.

