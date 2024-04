Luego de una avalancha de críticas por su falta de gol, Piero Quispe finalmente pudo anotar su primer tanto en México. El peruano le dio el triunfo a Pumas UNAM ante León por la Jornada 15 de la Liga MX y se mantiene en la pelea por clasificar a la fase final del Torneo Clausura 2024. Una vez cortada la mala racha, el ex Universitario de Deportes tendrá nuevos retos que afrontar para seguir con su buen momento y convertirse en la piedra angular de los ‘Auriazules’, así como también ser un pilar fundamental en la Selección Peruana dirigida por Jorge Fossati.

Doce partidos tuvieron que pasar para que Piero Quispe marque su primer gol con Pumas. El volante apareció por izquierda para recibir un pase de su compañero, quedó solo frente al portero para definir con frialdad y darle la victoria a su equipo. El tanto ayudará para que la ‘Joya’ se afiance como titular del conjunto mexicano, pero también necesita sostener la cuota goleadora para ser indiscutible y seguir acoplándose al rigor físico de la Liga MX.

Piero Quispe anotó este golazo salvador para Pumas ante León (Video: TUDN)

Consolidarse en el once

Si bien Piero Quispe tuvo un buen inicio con Pumas, siendo titular en el mayoría de partidos, en los últimos encuentros había perdido confianza y no había tenido apariciones regulares en el equipo mexicano. Ante León, el peruano volvió a salir desde el arranque y tuvo un buen rendimiento , anotando el gol del triunfo de su equipo, con el que buscarán meterse a la fase final de la Liga MX.

El técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, cuestionó la posición en la que viene jugando Piero Quispe en México, explicando que no le permite sacar su mejor versión, ya que considera que debe jugar más retrasado y arrancando por izquierda para que tenga un mayor panorama del campo de juego. Sin embargo, en la última jornada volvió a ser titular como el ‘10′ de Pumas en un 4-2-3-1 y parece ser que es el lugar donde Gustavo Lema, entrenador de Pumas, lo quiere para su equipo.

El primer objetivo de Piero Quispe es afianzarse como titular en el cuadro mexicano y volverse pieza clave de su equipo. A sus 22 años años necesita seguir sumando minutos para ganar confianza y demostrar su talento en un fútbol competitivo. Ya sea como mediapunta, volante ofensivo o interior, la ‘Joya’ debe seguir por la misma senda que lo llevó a consolidarse en Universitario, ser convocado a la selección peruana y finalmente emigrar a México.

Piero Quispe marcó su primer gol con Pumas UNAM (Foto: Getty Images)

Sostener la cuota de gol

Piero Quispe fue presentado en Pumas el pasado 10 de enero y pasaron tres meses para que anote su primer tanto con el conjunto mexicano. El peruano venía siendo criticado duramente por la prensa de ese país por su falta de cuota goleadora, por lo que tiene la oportunidad de seguir aportando al cuadro universitario desde la generación de juego y sobre todo en el resultado, que es lo que se le estaba pidiendo.

“Aquí no ha marcado ni gol ni asistencia”, había dicho el mundialista Oswaldo Sánchez en TUDN sobre Piero Quispe, a quien también consideró la peor contratación de la temporada. Sin embargo, el futbolista de la selección peruana respondió al mexicano dándole el triunfo a Pumas, pero aún le queda el reto de sostener su momento. La ‘Joya’ debe demostrar que el tanto no fue una casualidad y que le puede añadir goles y asistencias a su juego.

Acoplarse el rigor físico de la Liga MX

A poco tiempo de haber llegado a México, Piero Quispe comentó en una entrevista que la Liga MX es muy diferente a la peruana. “Jugar en la liga mexicana es muy diferente. Es físico y mucho más intenso. No te dejan pasar”, dijo en L1 Radio. No es ningún secreto que el ex Universitario debe mejorar en el aspecto físico y es una de las claves para que pueda mantenerse en el exterior y, por qué no, llamar la atención de algún club europeo.

En la Liga 1 puede bastar y sobrar con talento, pero al salir a otros campeonatos es necesaria una condición física del más alto nivel para poder competir de igual a igual con el rigor de los rivales, algo que a la ‘Joya’ aún le falta camino por recorrer. Sin embargo, todavía necesita tiempo de adaptación y se espera que con el transcurrir de los meses pueda ganar en este aspecto. De esta manera, Piero Quispe afronta un nuevos retos en México para dar el salto de ser un jugador promesa a pasar a ser una realidad .

Un nuevo gran reto se le viene pronto. Y es que este viernes, deberá enfrentar al poderoso América en el famoso Clásico Capitalino, y donde los Pumas no pueden ganar como locales desde 2019, por lo que el duelo se presenta como un duelo mayor para el habilidoso Quispe.





