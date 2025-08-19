Luego de su paso por el fútbol japonés y una breve estancia en Alemania, Erick Noriega llegó al Perú en 2023 para jugar con la Universidad San Martín en la Liga 2. Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser fichado por Comerciantes Unidos a principios del 2024, para debutar en la Liga 1, y de inmediato cumplir su primer sueño: defender a la Selección Peruana. ‘Chemo’ del Solar lo convocó para el Preolímpico Sub-23 y el resto es historia. Destacó en Alianza Lima y ahora tendrá su primera experiencia en el extranjero, defendiendo a Gremio de Brasil. Todo en menos de dos años.

El rápido ascenso del ‘Samurái’ en el fútbol peruano también se debe a sus compañeros y entrenadores. Por ello, las coincidencias de la vida le permitieron agradecer en persona a uno de ellos. Antes de tomar el avión con destino a Porto Alegre, Noriega se encontró en el aeropuerto Jorge Chávez con el plantel de la Universidad César Vallejo y su entrenador José ‘Chemo’ del Solar.

De inmediato, el volante saludó a cada uno de los jugadores, cruzó palabras con algunos de ellos y le dio un fraterno abrazo al DT que le dio la oportunidad de ponerse por primera vez la ‘Bicolor’. Intercambiaron algunas palabras y luego se despidió. Un emotivo reencuentro.

En cuánto está valorizado en el mercado de pases, Erick Noriega de Perú Sub-23, según Transfermarkt. (Foto: FPF)

En aquel Preolímpico de enero del 2024, Erick Noriega disputó los cuatro partidos de la fase de grupos, donde Perú acabó con tres puntos de 12 posibles. Lo hizo en su habitual posición de defensa -stopper por derecha en una línea de tres-. Dos meses después, debutó con la selección mayor en el amistoso ante Nicaragua y cuatro meses más tarde llegó a Alianza Lima.

‘Chemo’ del Solar, por su parte, finalizó a principios de año su etapa en la FPF, después de más de dos años trabajando como jefe de la Unidad Técnica de Menores y asumiendo como entrenador de la Selección Sub-20 y Sub-23. El DT aceptó la propuesta de la Universidad César Vallejo con el objetivo de devolver al cuadro ‘poeta’ a la Liga 1.

Retos y objetivos distintos, pero las vueltas de la vida le permitieron volver a encontrarse. El ‘Samurái’ buscará ganarse un lugar en el extranjero en la exigente liga brasileña, mientras que ‘Chemo’ busca que Trujillo vuelva a tener una plaza asegurada en la Liga 1.

'Chemo' del Solar dejará su cargo en la FPF después del Sudamericano Sub20. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

