Erick Noriega celebró su primer título vistiendo la camiseta de Gremio. El defensor peruano se consagró campeón del Campeonato Gaucho luego de que su equipo superara al Inter de Porto Alegre con un marcador global de 4-1, tras un empate 1-1 en el partido de vuelta. Noriega disputó los 90 minutos y fue una de las figuras destacadas, brindando la asistencia con la que Gustavo Martins anotó el gol del ‘Tricolor’ en el encuentro de hoy.

La ventaja conseguida en la ida permitió que Gremio llegara con mayor tranquilidad al duelo de vuelta, aunque el partido no fue sencillo. Inter buscó abrir el marcador desde el primer minuto y generó las oportunidades más claras, pero la defensa y el portero ‘Tricolor’ respondieron de manera efectiva. Ya en los minutos agregados del primer tiempo, un centro al área fue pivoteado por Erick Noriega, quien habilitó a Gustavo Martins para que marcara el 1-0 parcial en el partido de vuelta, ampliando la ventaja global a 4-0 antes del descuento rival.

En el minuto 78, Inter logró descontar en el partido gracias a un penal de Patrick luego de una falta de Leonardo, quien fue expulsado, dejando el marcador de la vuelta 1-1. Sin embargo, esto no fue suficiente para cambiar el resultado global, y Gremio se coronó campeón del torneo con un 4-1 acumulado.

El título representa un logro importante para Noriega, quien se ha consolidado como titular gracias a su polifuncionalidad, pudiendo jugar como central o como volante 6.

Su rendimiento destacado en defensa, recuperación y salida de balón lo ha convertido en pieza clave del equipo, siendo reconocido semana a semana por la hinchada ‘Tricolor’.

Más allá de la asistencia decisiva de hoy, Noriega ha demostrado consistencia y carácter en cada partido, adaptándose a distintas posiciones y contribuyendo tanto en defensa como en la construcción del juego.

Este título también refuerza su proyección como jugador peruano capaz de rendir al más alto nivel en el fútbol brasileño.

La afición de Gremio celebró su aporte en el partido de vuelta, valorando su entrega y capacidad para aparecer en los momentos importantes. Con este primer trofeo, Erick Noriega suma confianza y experiencia que seguramente abrirán nuevas oportunidades en su carrera, tanto en Brasil como en el fútbol internacional.

