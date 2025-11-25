El complicado final del partido entre Gremio y Botafogo dejó una de las imágenes más preocupantes del fin de semana en el Brasileirao: Erick Noriega abandonó el campo entre gestos de dolor, apoyado en muletas y con el tobillo inmovilizado, encendiendo todas las alarmas tanto en Brasil como en el Perú. El defensor, que venía sumando minutos importantes en su club y aparecía como alternativa firme en la Selección Peruana, quedó fuera de acción tras una jugada que paralizó a todo el estadio y generó un mar de dudas sobre la gravedad del golpe. Horas después, mientras la expectativa por un parte médico crecía, el jugador decidió romper su silencio.

La lesión que dejó al zaguero fuera del encuentro ocurrió en el segundo tiempo, cuando fue a disputar un balón dividido con Arthur Cabral. En una caída desafortunada, el atacante de Botafogo terminó impactando sobre la pierna del peruano, lo que provocó una torsión inmediata y un dolor que lo obligó a pedir asistencia de inmediato. Sus compañeros, alarmados por su reacción, pidieron el ingreso del cuerpo médico sin esperar un segundo más.

La situación se tornó aún más tensa al finalizar el encuentro. Noriega fue captado saliendo del Estadio Nilton Santos con muletas y una bota ortopédica, una imagen que rápidamente se viralizó en redes y que aumentó la preocupación de los hinchas. La incertidumbre creció porque, en un primer momento, se especuló con una posible fractura debido al fuerte impacto y a la poca capacidad de apoyo que mostraba el jugador.

A pesar del duro momento, Noriega decidió enviar un mensaje para tranquilizar a los hinchas y agradecer la preocupación mostrada desde que se conoció su lesión. El peruano utilizó sus redes sociales para compartir un breve pero contundente texto: “Quiero agradecer a todos por los lindos mensajes de apoyo que me mandaron, gracias a Dios no fue tan grave como parecía. Pronto estaré nuevamente en las canchas. Volveré mucho más fuerte”, escribió el defensor, mostrando una actitud positiva ante un escenario que podría haber sido mucho más complejo.

Mensaje de Erick Noriega en sus redes sociales | Foto: IG Noriega

Nota en desarrollo

