Gremio dio el golpe en el cierre del mercado de pases del Brasileirao al repatriar al volante Arthur Melo, con pasado en el Barcelona y la Juventus. El ‘hijo pródigo’ volvió a casa con el objetivo de repuntar en el campeonato de la Serie A y se sumó a Erick Noriega dentro de las incorporaciones del equipo de Mano Menezes. El objetivo del ‘Tricolor’ es alejarse de la zona de descenso y meterse en puestos de Copa Libertadores para el próximo año.

En la previa del duelo de hoy ante Flamengo (2:00 p.m. hora peruana), que podría marcar el debut del ‘Samurái’ con la camiseta del cuadro gaúcho, los hinchas eligieron a su once ideal para afrontar esta recta final del Brasileirao con los jugadores que arrancaron la temporada y los que llegaron en el último mercado de pases.

En la web de GloboEsporte, Erick Noriega fue uno de los favoritos de los hinchas de Gremio, quienes lo colocaron como uno de los más votados en el mediocampo junto al recién llegado Arthur Melo y el colombiano Gustavo Cuéllar. También fue seleccionado el delantero Carlos Vinícius, otra de las incorporaciones proveniente del Fulham de la Premier League.

Convocados de Gremio ante Flamengo con Erick Noriega. (Foto: @Gremio)

Según la web en mención, Arthur Melo fue el más popular en la encuesta con 236 votos, seguido por Gustavo Cuéllar (218) y el latera derecho Marcos Rocha (216). Erick Noriega, aún sin debutar y sin que los hinchas de Gremio lo puedan ver en acción, acumuló un total de 130 votos.

Cabe precisar que ante la lesión del zaguero paraguayo Fabián Balbuena, quien no jugará lo que resta del año, el DT Mano Menezes viene evaluando utilizar a Erick Noriega como zaguero central, una posición que también conoce, aunque la directiva y el mismo entrenador adelantó que el peruano fue fichado como mediocampista.

En los entrenamientos de esta semana, el comando técnico de Gremio probó distintos esquemas donde el peruano ocupó la zaga central por la derecha, pero esto recién se confirmará esta tarde en el duelo ante Flamengo. El ‘Samurái’ fue convocado y podría debutar nada menos que en el mítico Maracaná.

De darse el debut, Noriega llegará entonado a la convocatoria de la Selección Peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay, donde tiene incluso grandes chances de ser titular. Ojo, el volante se unirá directamente en Montevideo al plantel que dirige Óscar Ibáñez.

Equipo ideal elegido por los hinchas de Gremio en la web de GloboEsporte. (Captura GE)

