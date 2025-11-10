La situación de Erick Noriega en Gremio podría tomar un rumbo inesperado tras la elección de Odorico Román como nuevo presidente del club. El futbolista peruano, que llegó hace pocos meses desde Alianza Lima, vive un momento de incertidumbre mientras la nueva directiva traza los planes de lo que será su gestión en Porto Alegre. Aunque su contrato va hasta el 2028, los cambios estructurales que plantea Román en el área de fútbol podrían alterar los planes deportivos del ‘Tricolor’ y, con ello, la continuidad de varios jugadores que llegaron este año, incluyendo al joven mediocampista nacional.

La elección de Román, quien asumirá oficialmente el mando en diciembre, ha generado un movimiento interno que ya empieza a sentirse en el club. Su equipo de trabajo ha dejado en claro que busca renovar varios aspectos del proyecto deportivo, desde la planificación de fichajes hasta la composición del plantel profesional. En ese sentido, algunos futbolistas que no forman parte del “núcleo prioritario” podrían ser considerados prescindibles para el 2026.

Uno de los puntos más comentados en Brasil es la situación del técnico Mano Menezes, cuyo futuro también está en evaluación. El nuevo presidente considera que la temporada del Gremio no ha estado a la altura de las expectativas, y no descarta iniciar un nuevo proceso técnico. Si se confirma un cambio de entrenador, el panorama para jugadores recién llegados -como Noriega- podría variar radicalmente, sobre todo si el próximo DT tiene otra visión de juego o prioriza futbolistas de mayor experiencia en el Brasileirao.

La directiva entrante también ha manifestado su deseo de reducir el tamaño del plantel profesional, que actualmente cuenta con 37 jugadores. El objetivo es dejarlo en menos de 30 para permitir el ascenso de jóvenes promesas de la cantera. En esa línea, varios medios locales han advertido que habrá recortes y cesiones, especialmente en futbolistas que aún no logran consolidarse como titulares indiscutibles.

Por ahora, Noriega continúa entrenando con normalidad y concentrado en los últimos partidos del Brasileirao. Sin embargo, su futuro inmediato dependerá en buena parte de lo que decida el nuevo comando técnico y del plan deportivo que el club adopte a partir de enero. El mediocampista peruano llegó como una apuesta a mediano plazo, pero el contexto podría adelantar evaluaciones dentro del club.

Erick Noriega fue titular en Gremio vs. Fortaleza. (Foto: Gremio)

Odorico Román también busca reforzar el área de gestión deportiva con la llegada de un nuevo ejecutivo. El favorito es Rui Costa, actualmente en São Paulo, y su arribo podría marcar otro punto de quiebre en la política de contrataciones del Gremio. Este movimiento podría afectar directamente la planificación que existía cuando Noriega fue fichado, ya que un nuevo director deportivo implica una nueva mirada sobre los jugadores y los perfiles que encajan en el proyecto.

Además de los cambios deportivos, la nueva presidencia priorizará la estabilidad financiera del club, que atraviesa un momento complejo. El propio Román aseguró que trabajará para “transformar a Gremio en una potencia económica antes que futbolística”. Ese mensaje refuerza la idea de que se buscará optimizar recursos, reducir la masa salarial y desprenderse de contratos considerados secundarios para aliviar la economía tricolor.

En medio de todo, el ‘Samurái’ peruano deberá esperar. Si bien su contrato lo respalda hasta el 2028, su permanencia dependerá de si el nuevo proyecto lo considera una pieza útil o una ficha negociable. Por ahora, los hinchas peruanos estarán atentos a lo que ocurra en Porto Alegre, donde las decisiones de la nueva directiva podrían reconfigurar completamente el futuro de Erick Noriega en Brasil.

