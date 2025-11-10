Después de un anuncio auspicioso cuando fue presentado como fichaje estrella de Emelec a mediados de temporada, luego de un inicio de año destacado en Cienciano, el rendimiento de Christian Cueva comenzó a diluirse con el correr de los meses, motivado por los problemas físicos y la crisis institucional que atraviesa el club debido a líos económicos. En medio de eso, un nuevo escándalo a vuelto a poner al mediocampista de 33 años en el ojo de la tormenta.

Esto sucedió el último fin de semana, tras la derrota por 2-1 del ‘Bombillo’ a manos de El Nacional. En dicho compromiso –donde Alfonso Barco fue titular en la zaga central–, Cueva fue suplente e ingresó a los 75′ por Luis Fernando León cuando el marcador todavía iba 1-1. No obstante, pudo aportar muy poco desde su posición y el tanto de Djorkaeff Reasco terminó por condenar a los dirigidos por Guillermo Duró.

Cuando parecía que todo había quedado ahí, la prensa ecuatoriana reveló un hecho insólito que tuvo a ‘Aladino’ como el protagonista. Según contó la periodista Johanna Calderón durante la transmisión de Zapping Sports, el volante le habría increpado de mala manera a Justin Cuero por su desempeño en el campo, generando una discusión en la interna tras la derrota.

La comunicadora complementó la información señalando que Romario Caicedo fue quien intervino para evitar que la situación pase a mayores, separando a ambos futbolistas y haciendo sentir su peso en el plantel como uno de los más experimentados. Pese a que esto quedó ahí, desde Ecuador ha resonado mucho esta discusión y hay dudas sobre el ambiente que hay en la interna.

Por el momento, ninguno de los involucrados se ha referido a lo sucedido, aunque se espera que esto quede ahí y todo se solucione puertas adentro. Eso sí, es inviable pensar que, más allá de la derrota ante El Nacional, este clima áspero haya sido provocado por la tensión que hay en el equipo debido a los retrasos en los pagos que la directiva tiene con varios miembros del plantel.

Con esta caída, Emelec (49) marcha tercero en la Liguilla para conocer al clasificado a la Copa Sudamericana 2026, a un punto del líder Macará (50). A falta de cinco jornadas para que finalice esta etapa de la Liga Pro 2025, el equipo de Christian Cueva no tiene margen error para tentar el boleto al certamen internacional, pues ya no dependen de sí mismos.

Por otra parte, respecto al futuro del futbolista nacional en el ‘Bombillo’, lo que se sabe hasta el momento es que tiene contrato hasta mediados del 2026. Durante las últimas semanas se viene especulando sobre la posibilidad de que regrese al fútbol peruano, con Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Boys como principales interesados. No obstante, hasta el momento no hay ninguna propuesta formal. Veremos si esto cambia en las próximas semanas.

¿Cuándo volverá a jugar Emelec?

Luego de perder por 2-1 a manos de El Nacional, Emelec volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando reciba a Aucas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 de la Fase Final II de la Liga Pro 2025. Dicho duelo está programado para el fin de semana del domingo 23 de noviembre y se disputará en el Estadio George Capwell con el horario por confirmar.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Zapping Sports para todo el territorio ecuatoriano, disponible en el servicio de paga para acceder a plataforma de streaming para dispositivos móviles y TV. Si no cuentas con esta alternativa, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que puedan hacer Christian Cueva y Alfonso Barco en este partido.

