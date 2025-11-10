Durante el último fin de semana, lo que parecía que iba a ser un viaje tranquilo y sin mayores imprevistos rumbo a Rusia, terminó tomando un giro inesperado en contra de la Selección Peruana, a raíz de la cancelación del vuelo que iba a llevar a la delegación hacia Francia, como parte de la primera escala antes de arribar a San Petersburgo. En medio de eso, se abrió la posibilidad de que los amistosos de esta fecha FIFA fueran cancelados o reprogramados.

Esta interrogante surgió a partir de lo dicho por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en su comunicado, en donde señalaron que, si bien agotarían todos los esfuerzos para solucionar este inconveniente de último momento, estaba abierta la opción de modificar los planes y solicitar la reprogramación de los encuentros frente a Rusia y Chile, pactados para el 12 y 18 de noviembre, respectivamente.

“Esta situación de fuerza mayor obliga a la FPF a informar que agotará todas las posibilidades para cumplir con los partidos amistosos ante Chile y Rusia; no obstante, se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas”, afirmaron.

Así pues, según pudo conocer Depor, todo este retraso no alterará más los planes de la FPF y, pese a que el plantel tendrá un día menos de entrenamiento, los amistosos contra Rusia y Chile se llevarán a cabo con total normalidad. Eso sí, con menos horas de trabajo y preparación, Manuel Barreto, entrenador interino de la ‘Bicolor’, se verá obligado a ajustar sus sesiones para definir su alineación titular para el duelo de este miércoles en San Petersburgo.

Manuel Barreto es el entrenador interino de la Selección Peruana. (Foto: GEC)

Un detalle a tomar en cuenta es que el plantel estará completo en territorio ruso este lunes a las 8:00 p.m. (horario peruano), luego de hacer un recorrido con escalas en Estambul (Turquía) y París (Francia). El cansancio por el largo viaje y la espera que no estaba dentro de los planes, harán que los entrenamientos y el reconocimiento del Gazprom Arena se den el día martes.

Hay que tomar en cuenta que la única baja confirmada hasta el momento es la de Joao Grimaldo, quien por problemas físicos no podrá sumarse a la Selección Peruana desde el Riga FC. Manuel Barreto no ha convocado a nadie en su reemplazo, por lo que se espera que no haya mayores sorpresas de cara a la lista de buena fe para el cruce con Rusia de este miércoles.

Los amistosos de la Selección Peruana no será reprogramados. (Foto: FPF)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para este miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) en el Gazprom Arena (San Petersburgo) )y el segundo a las 11:00 a.m. en el Estadio Fisht (Sochi).

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

