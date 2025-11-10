Luis Ramos está atravesando por el mejor momento de su carrera y quiere seguir haciendo historia con América de Cali, uno de los clubes más grandes de Colombia. En el último triunfo por 3-0 sobre Unión Magdalena, el delantero nacional se despachó con un nuevo tanto y llegó a las 13 anotaciones en lo que va del 2025, afianzándose como el máximo goleador de los ‘Diablos Rojos’ en la temporada.

No fue un gol cualquiera: fue 2-0 para asegurar una victoria clave en las aspiraciones del América de Cali para meterse entre los ocho mejores de la tabla acumulada, clasificando así a los cuadrangulares semifinales del Torneo Clausura de la Liga BetPlay Dimayor 2025. Ramos, que está a préstamo en el cuadro cafetero, sueña con llegar lejos y pelear por el título.

Tras el pitazo final y ser reconocido como uno de los destacados del triunfo, ‘Lucho’ conversó con la prensa colombiana y resaltó este resultado en una etapa de la temporada en donde cada victoria suma, sobre todo ahora que dependen de sí mismos para instalarse entre los ocho mejores del campeonato. Eso sí, sabe que todavía les queda el choque con Independiente Medellín.

“Feliz, contento, no solo por el gol, sino también por el triunfo que se dio, por los compañeros, porque agarraron mucha más confianza, por lo que significan estos tres puntos para nosotros. Desde ya nos metemos en la pelea, ahora nos queda un pasito más y a esperar que podamos salir victoriosos”, apuntó.

Ramos es consciente que esta victoria no solo los empuja numéricamente en la tabla de posiciones, sino también les da el envión anímico que necesitaban para afrontar la parte decisiva de la temporada. Y es que no solo están en la disputa por el título nacional, sino también por la Copa Colombia: el próximo domingo 16 enfrentarán a Atlético Nacional por la ida de las semifinales.

“Este partido es un golpe anímico muy bueno, para afrontar un partido contra Medellín que sabemos que nos jugamos la permanencia entre los ocho clasificados. Esperemos salir victoriosos en ese partido como contra Atlético Nacional, sabemos que en el fútbol todo puede pasar y esperemos que se nos pueda dar”, comentó.

Por otro lado, el atacante de 25 años fue consultado sobre su ausencia en la Selección Peruana, a propósito de los amistosos frente a Rusia y Chile; la consulta estuvo ligada a las especulaciones que apuntan a que habría pedido no ser llamado. “Es algo que quizás no puedo responder. Hablé con ambas partes, con mi empresario, y ahora no podemos responder mucho sobre esos temas”, explicó.

En esa misma línea, Luis Ramos reafirmó su compromiso con la ‘Bicolor’. “Simplemente decirle a todas las personas que están hablando allá en Perú, que me siento identificado con mi selección, lo mucho que me costó estar para llegar y ganarme un lugar dentro de la selección, por eso que pude salir al extranjero y vengo haciendo las cosas súper bien”, aclaró.

Asimismo, se mostró feliz por su presente en América de Cali, algo que le permitirá seguir creciendo en su carrera profesional y, a su vez, responder a las exigencias que implica estar en la Selección Peruana. “Gracias a Dios vengo haciendo goles, soy goleador de América de Cali, un club tan importante, y a mí selección, siempre voy a estar comprometido y poder ir a ayudar”, puntualizó.

¿Cuándo volverá a jugar América de Cali?

Luego de este triunfo por 3-0 sobre Unión Magdalena, América de Cali volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Independiente Medellín, en el compromiso correspondiente a la fecha 20 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay Dimayor 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 13 de noviembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Atanasio Girardot.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Win Sports para todo el territorio colombiano, y en su versión de streaming mediano la plataforma de Win Sports Play. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Luis Ramos en este partido.

