El fútbol brasileño suele ser una vitrina exigente para cualquier jugador extranjero y más aún para aquellos que buscan consolidarse en una liga tan competitiva. En ese contexto, Erick Noriega no solo cumplió en su debut con Gremio frente a Flamengo, sino que terminó siendo protagonista de la jornada. El defensor peruano mostró jerarquía, solvencia y personalidad en un duelo de alta intensidad, al punto de que se convirtió en uno de los jugadores que más puntaje se llevó de parte de la prensa brasileña.

Marcando un punto de inflexión clave en su carrera, el ‘Samurai’ logró convencer en los entrenamientos de la semana al estratega Mano Menezes, que eligió a Erick Noriega para ser una pieza fundamental en la oncena titular que se enfrentaría al Flamengo, en condición de visitantes.

Pese a la presión que pudo ejercer el Maracaná con sus hinchas alentando todo el partido al ‘Fla’, el jugador peruano con mucha actitud demostró que no le pesó la camiseta del cuadro ‘tricolor’ y que, por el contrario, fue el encargado de llevar orden en la línea defensiva cuando lo colocaron como central.

Es por ello que al finalizar el partido, no se hicieron esperar las opiniones de los medios brasileños que incluso dejaron que los hinchas puedan dejar su voto también. Para Globo Esporte tuvo un “desempeño excepcionalmente bien”, es por eso que le pusieron una nota de 8 puntos, siendo el segundo mejor puntuado solo por debajo del portero Volpi que marcó el gol del empate.

Puntuación de Globo Esporte para Erick Noriega, de parte del medio y de los hinchas. (Foto: ge globo)

Pero dicho medio no fue el único que se quedó deslumbrado por la actuación de Erick, pues los hinchas también le dieron una nota de 9, además que en las redes sociales se han derretido en elogios por lo que ha demostrado en los primeros 90 minutos que ha podido sumar con la camiseta de Gremio.

Y es que en la igualdad de Gremio contra Flamengo por la jornada 22 del Brasileirao 2025. Según reportes estadísticos de Sofascore, el también volante registró un 77% de precisión, tuvo 3 duelos ganados, 13 despejes, y hasta 5 disparos bloqueados. Recordando que el primer tiempo jugó como central y en la segunda mitad adelantó líneas hasta la volante.

Hinchas de Gremio se mostraron contentos con el desempeño de Noriega. (Foto: Captura X)

¿Qué dijo Erick Noriega tras su debut?

Fue una muralla en la defensa del cuadro de Porto Alegre, en donde tuvo que cumplir una función que hace varios meses no realizaba, la cual es de defensor central. Pero a pesar de no estar tan acostumbrado a colocarse en dicho puesto, lo cumplió a carta cabal y por eso que en el mediotiempo resaltó que “funcionó lo que el equipo trabajó en la semana”.

Pero donde si se explayó en hablar fue en un video publicado por las redes sociales del mismo club, donde se mostró feliz por haber rescatado un punto vital en el Maracaná. Fue así que se le consultó acerca de su sentir tras debutar en este tipo de partidos. “Feliz. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, más allá de conseguir ganando un punto, ahora en casa vamos a continuar trabajando y vamos a hacer historia. ¡Vamos Gremio!”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR