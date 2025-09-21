El fútbol tiene días buenos, pero también tiene días malo. Así se vive siempre en un deporte tan volátil con resultados que puedes cambiar de un momento a otro, y lo que pasó hoy en el partido entre Gremio e Internacional es el vivo reflejo de ello, donde Erick Noriega fue uno de los actores principales del duelo. A pesar de los halagos que había recibido en anteriores partidos, esta vez no pudo mostrar su mejor rendimiento, es por eso que tampoco pudo recibir buenas calificaciones de parte de la prensa brasileña.

A pesar de haber dejado buenas impresiones en su primer partido debut con la escuadra ‘tricolor’, no todo puede ser felicidad siempre, pues tuvo que enfrentarse hoy a un duro rival, de hecho, el clásico rival de su equipo en el ‘derbi’ de Porto Alegre. Y a pesar de que trató frenar los acercamientos de su rival, no logró ser preciso en los cierres.

Puntualmente hablando, fueron dos acciones las que terminaron por definir su rendimiento en los 90 minutos, dos penales que cometió en las que le dio la facilidad al Inter de convertir en contra de su equipo. Es por eso, que recibió muchas críticas durante la transmisión que no pasaron desapercibidas.

A pesar de dichos errores, para bien de sus intereses, Gremio logró revertir cualquier resultado ganando al final con un 3-2, situación que le dio un respiro al ‘Samurai’, pero aún así no logró salvarse de los puntajes desalentadores que le dieron al finalizar el partido.

Uno de los medios que siempre está al pendiente de los equipos brasileño y que es duro al momento de criticar a cada uno de los jugadores es Ge Globo, que de hecho tiene también los derechos de transmisión del Brasileirao, y si ya había sido duro en los comentarios de la transmisión, no fue corto al momento de enviar un comentario sobre Noriega.

“Fue imprudente, como mínimo, y provocó dos penaltis contra el Grêmio. El primero fue una entrada deslizante dentro del área. El segundo, un salto con los brazos extendidos. En la segunda parte, mejoró su rendimiento”, escribió aunque esa “mejoría” no fue significativa pues se ganó una nota de 4 puntos de 10.

