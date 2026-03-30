El buen momento de Erick Noriega no pasa desapercibido. El mediocampista de la selección peruana empieza a meterse en el radar del fútbol europeo luego de su reciente actuación con la ‘Bicolor’. Su desempeño en el amistoso internacional ante Senegal dejó buenas sensaciones. Desde el ‘Viejo Continente’ ya siguen de cerca su evolución.

Noriega fue titular en el equipo dirigido por Mano Menezes y respondió con una actuación sólida en la mitad del campo. Más allá del resultado del partido, el peruano mostró personalidad para jugar y buena lectura táctica. Además, se destacó por su capacidad para recuperar balones. Su despliegue físico también fue uno de los puntos altos durante el encuentro.

Según informó José Varela en Linkeados, clubes de Inglaterra, España, Francia e Italia han puesto el ojo sobre el futbolista peruano. Su perfil como volante de marca resulta atractivo para varios equipos. También tiene la capacidad de jugar como defensor central si el partido lo exige. Esa versatilidad es un aspecto muy valorado en el fútbol moderno.

Actualmente, Noriega milita en Gremio de Porto Alegre, donde ha venido ganando protagonismo con el paso de los partidos. En el cuadro brasileño logró consolidarse dentro del plantel Sus actuaciones en el Brasileirao han sido importantes para su crecimiento. Además, ha demostrado que puede competir en un nivel exigente.

El crecimiento del mediocampista peruano no es casualidad. A base de trabajo y constancia fue ganándose un lugar en cada equipo donde jugó. Su evolución futbolística ha sido evidente en los últimos años. Hoy es considerado una de las piezas interesantes del recambio en la selección peruana.

La vitrina de la selección también juega un papel clave en este tipo de situaciones. Cada presentación con la ‘Bicolor’ representa una oportunidad para mostrarse a nivel internacional. En el amistoso ante Senegal, Noriega supo aprovechar sus minutos en cancha. Su rendimiento no pasó desapercibido para varios clubes.

Por ahora, desde el entorno del jugador mantienen la calma respecto a su futuro. La prioridad del futbolista es seguir consolidándose tanto en su club como en la selección. Sin embargo, el interés desde Europa ya comenzó a tomar forma. Todo dependerá de su continuidad y rendimiento en los próximos meses.

Ahora, Erick Noriega, junto a la Selección de Perú, se prepara para enfrentar a la Selección de Honduras en el último amistoso del equipo dirigido por Mano Menezes en la fecha FIFA de marzo. El encuentro se disputará este martes 31 a la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque.

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