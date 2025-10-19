El fútbol brasileño suele ser implacable con los recién llegados, pero Erick Noriega ha demostrado que puede estar a la altura de las exigencias del Brasileirao. El defensor peruano, exjugador de Alianza Lima, se ha ganado un lugar en el once titular de Gremio y se ha convertido en una de las gratas revelaciones del campeonato. Su equipo venció 2-0 a Sao Paulo en un duelo que dejó satisfecho al técnico Mano Menezes, quien aprovechó la conferencia de prensa posterior para destacar la evolución táctica del plantel y la mayor solidez que muestra su defensa.

Menezes no dudó en subrayar que, a diferencia de las primeras fechas, Gremio empieza a mostrar una identidad clara dentro del campo. Lo que lo ha dejado satisfecho con el rendimiento mostrado ante uno de los rivales más complicados del torneo.

“Lo que más me alegra, como dije hoy antes del partido, en la charla final de preparación, es que ya sabemos a qué vamos a jugar. Muchas veces llegamos al partido sin saber a qué íbamos a jugar, porque no teníamos mucha certeza de nada, sabíamos que fluctuaríamos mucho a lo largo del partido”, expresó el estratega brasileño,

Erick Noriega. (Foto: Gremio)

El entrenador, que apostó por la presencia de Noriega en la zaga desde su arribo, explicó que el equipo ha logrado ganar confianza en todas las líneas, especialmente en la defensa, donde el peruano ha sido pieza determinante en duelos de alto calibre, rotando también posiciones entre el mediocampo.

“Tenemos más confianza en todos los aspectos del juego, más confianza en la posesión, por lo que nos cuesta menos defender. Tenemos más calma en la transición, con la calidad de nuestros jugadores, así que nos adelantamos con más claridad”, sostuvo Menezes.

El rendimiento de Noriega ha sido una de las notas más destacadas en esta nueva etapa del conjunto tricolor. Desde su llegada a Porto Alegre, el central se ha adueñado del puesto y acumula ocho titularidades consecutivas en el Brasileirao. Su capacidad para anticipar jugadas y su precisión en la salida de balón lo han convertido en un jugador confiable dentro del sistema defensivo del técnico.

Erick Noriega lleva varios partidos siendo titular. (Foto: Getty Images)

Sabiendo que Erick Noriega jugaba como volante en Alianza Lima, Mano Menezes lo vio con más condiciones como defensa y ahora recibió elogios por lo mostrado en su nueva posición: “Confiamos en todos. Tanto Erick Noriega como Wagner Leonardo jugaron muy bien en la defensa”.

Más allá de los elogios, las estadísticas también avalan su desempeño. Con un promedio de 32 pases por encuentro, 5 despejes, 3 duelos ganados y 1 tiro bloqueado por partido, Noriega registra una valoración general de 7 puntos según diversos medios brasileños, una cifra que refleja su influencia dentro del campo.

Con Gremio buscando escalar posiciones y consolidarse en la parte alta de la tabla, el presente de Erick Noriega se perfila como una de las historias más prometedoras para el fútbol peruano en el exterior. Su consistencia, junto con la confianza de Mano Menezes, podrían marcar el inicio de una etapa importante en su carrera profesional.

