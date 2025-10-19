En medio de un clima de ilusión y expectativa en el sur del país, Cusco FC consiguió un triunfo que vuelve a encender la llama de la esperanza. El Derbi ante Cienciano era una oportunidad para seguir soñando con el título del Torneo Clausura. Y el equipo de Miguel Rondelli no la desaprovechó: venció 2-1 con una actuación estelar de Juan Manuel Tévez, quien se robó todos los aplausos en el Inca Garcilaso de la Vega y dejó en claro que su equipo no piensa rendirse mientras las matemáticas mantengan viva la ilusión.

El partido no fue sencillo. Cusco FC tuvo que trabajar cada jugada ante un rival que también llegaba con aspiraciones en el Clausura. Sin embargo, la contundencia de Tévez y la visión de Iván Colman, quien asistió en ambas anotaciones, inclinaron la balanza.

“Feliz por el triunfo, por los goles, me quedé con ganas de uno más pero la expulsión nos condicionó”, reconoció el delantero, quien venía de semanas complicadas en lo personal, pero volvió a ser determinante cuando el equipo más lo necesitaba.

Con doblete de Juan Tévez, Cusco venció 2-1 a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. (Cusco FC)

El atacante argentino fue claro al señalar que el grupo no se rinde en la pelea por el título. “Nosotros, mientras la matemática dé, le vamos a dar hasta el final. El grupo sueña con eso y con la tabla acumulada”, aseguró con convicción en lo que significó un punto clave en seguir con las ambiciones del título.

En los minutos finales, el cuadro dorado resistió con uno menos, demostrando solidez defensiva y temple para sostener la ventaja. “Los viví con mucho nerviosismo, parece que los minutos no pasan, pero después es la satisfacción cuando el árbitro pitó el final”, confesó Tévez.

El delantero también se refirió a la ausencia de Facundo Callejo, máximo artillero del campeonato, destacando la fortaleza del grupo para suplir bajas importantes. “Es un jugador muy importante para nosotros, yo me he preparado para estar cuando tenga la oportunidad, es para ayudar al equipo”, sostuvo.

Cusco FC venció a Cienciano por el Clausura. (Foto: Liga 1)

Con el triunfo, Cusco FC alcanzó los 26 puntos y se colocó a cuatro unidades del líder Universitario, que todavía debe disputar su encuentro frente a Ayacucho FC. Si bien los cremas podrían recuperar su ventaja, los cusqueños mantienen el entusiasmo y la motivación para cerrar el Clausura peleando hasta el final.

La ilusión continúa intacta en el conjunto dorado. Con cuatro fechas por jugarse, el equipo confía en repetir actuaciones como la del clásico ante Cienciano. Ahora, el conjunto imperial tendrá que medirse frente a Atlético Grau, el próximo sábado 25 de octubre de este año.

