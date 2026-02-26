Erick Noriega sigue creciendo a pasos agigantados en Brasil. El jugador peruano vivió una jornada inolvidable y se convirtió en el gran héroe del Gremio durante la victoria por 2-1 frente al Atlético Mineiro, por la cuarta fecha del Brasileirao. El ‘Samurái’ anotó por primera vez con la camiseta ‘Tricolor’, y desató la locura de la torcida brasileña, quien ve en el peruano de raíces japonesas en uno de sus próximos líderes en la temporada.

En caliente, y luego de la victoria y la alegría, el seleccionado peruano habló de su tanto y también de su asistencia para sellar la victoria de Gremio. “Son partidos diferentes . Contra el Juventude fue diferente. Contra el Atlético Mineiro, la calidad de los jugadores también cambia. Fue bueno jugar con Nardoni en el mediocampo. Ahora le toca al entrenador, él es quien decide quién juega. Pero quien juegue siempre dará lo mejor de sí”, apuntó.

La situación también implica otro factor importante: la posición de Noriega en Gremio . Fichado de Alianza Lima el año pasado, comenzó su carrera como mediocampista defensivo, pero jugó como central debido a la lesión de Fabián Balbuena. Con una plantilla más completa, el peruano vuelve a competir por un puesto en el mediocampo.

“Desde el primer día que llegué, dije que jugaría en la posición que el entrenador necesitara. Pero prefiero jugar como mediocampista defensivo”, enfatizó. De todos modos, es una buena noticia para el DT portugués Luís Castro, sabiendo que el ‘Samurái’ también puede rendir en dos facetas del campo.

Erick Noriega también se llevó el premio al MVP del compromiso. (Foto: Flickr Gremio)

Ahora, se viene una dura tarea para Erick Noriega. Este domingo jugará la final de ida del Campeonato Gaúcho, nada menos que ante el clásico rival Internacional. De hecho, un título en disputa que el ‘Samurái’ y sus compañeros esperan poder conquistar, y para ello se preparan para dar pelea ante un contrincante que este año no ha podido ganar en el Brasileirao.

Respecto al derbi de Porto Alegre, añadió: “Siempre es bueno ganar, más aún en casa con nuestra afición. Ahora tenemos que cambiar de mentalidad rápidamente”. Luego de eso, Gremio afrontará una seguidilla de partidos por el Brasileirao, destacando los duelos ante Palmeiras, nuevamente Inter y Flamengo.

Definitivamente, son buenas noticias las que llegan desde Brasil por Erick Noriega. Además de su capacidad para rendir de buena manera en distintas posiciones de la cancha, le ha sumado gol e incidencia en el marcador a su rol. Tarde o temprano, si sigue a este nivel, dará el salto a una liga de Europa.

TE PUEDE INTERESAR