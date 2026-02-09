El mercado de pases sigue dejando movimientos que llaman la atención entre futbolistas peruanos que buscan relanzar su carrera fuera del país. En las últimas horas, se confirmó el nuevo destino de un ex jugador de Alianza Lima que había estado compitiendo en Europa. Tras finalizar su etapa en el fútbol albanés, Gonzáles Zela optó por un nuevo desafío en un torneo poco habitual para los futbolistas nacionales. La decisión marca un giro importante en su carrera. Además, lo coloca nuevamente en una vitrina internacional. Y abre un nuevo capítulo lejos del fútbol sudamericano.

Sebastián González Zela, quien fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Inter Toronto, club que compite en la Primera División del fútbol canadiense. El atacante peruano de 26 años fue anunciado en las redes oficiales de la institución, confirmando así su arribo al fútbol de Norteamérica para la temporada 2026.

El delantero llega procedente del Teuta de Albania, donde tuvo su última experiencia en el fútbol europeo. En el club albanés disputó 12 encuentros antes de desvincularse a inicios de este año, buscando nuevas oportunidades para sumar continuidad y protagonismo en otro mercado.

Gonzáles Zela jugará el Inter Toronto de Canadá | Foto: IG Gonzáles Zela

En sus primeras declaraciones como jugador del Inter Toronto, González Zela mostró entusiasmo por este nuevo reto. “Estoy muy feliz de pertenecer al equipo este año y con muchas ganas que empiece el campeonato. Espero verlos a todos alentando en el estadio”, expresó el atacante, dejando en claro su motivación por esta nueva etapa.

El fútbol en Canadá tiene un calendario distinto al de Sudamérica. La temporada se disputa entre abril y octubre, con ocho clubes en competencia, por lo que el delantero peruano tendrá que adaptarse rápidamente al ritmo y a las exigencias del torneo.

Este nuevo paso se suma a una carrera que ha tenido varios movimientos tanto dentro como fuera del país. En el fútbol peruano, González Zela pasó por clubes como Sport Boys, San Martín, Ayacucho FC, Deportivo Coopsol y Comerciantes Unidos, además de su etapa en Alianza Lima.

Justamente en el cuadro blanquiazul, el atacante formó parte del plantel en distintas temporadas, aunque con pocas oportunidades para consolidarse como titular. Durante ese periodo, fue cedido a préstamo a otros equipos de la Liga 1 en busca de mayor continuidad.

