El pasado sábado 7 de febrero, el empate por 1-1 entre Universitario de Deportes y Cusco FC estuvo empañado por una polémica jugada que se mantuvo en las mesas de debate durante todo el fin de semana. Previo al gol de la igualdad anotado por Facundo Callejo, el árbitro principal Kevin Ortega, apoyado por sus asistentes del VAR, sancionó penal por una supuesta falta Williams Riveros a Aldair Fuentes.

Los jugadores de Universitario, como era de esperarse, no se quedaron tranquilos con esta decisión y fueron a increparle directamente a ortega, quien después de revisar la acción en el monitor del VAR cambió su postura, pues en un primer momento no había sancionado nada.

Al ser consultado sobre esta acción, Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), fue tajante al afirmar que no se dan las condiciones para que se cobre penal a favor de Cusco FC. “Esto es no es penal, no puede ser penal, no se dan las condiciones”, afirmó en el programa Al Límite.

Kevin Ortega está en el ojo de la tormenta tras el partido entre Universitario y Cusco FC. (Foto: Getty Images)

El exárbitro explicó que, si bien hay un movimiento en el brazo de Williams Riveros al saltar y se aprecia un choque con Aldair Fuentes, este no cumple con los parámetros para que se cobre como una falta. Es más, sostuvo que el paraguayo tocó al zaguero del cuadro local por la inercia del impulso que tomó para saltar.

“Siempre los riesgos se dan, como cuando los jugadores se barren o van a marcar. También hay que entender que en esta jugada, el jugador tiene que elevarse y tomar un impulso. Es distinto que yo espere el balón, lo espere y ponga la mano”, comentó.

Por último, Winston Reátegui se mostró en desacuerdo en que los árbitros analicen las jugadas polémicas con demasiado detenimiento, pues eso puede provocar una falsa percepción de lo que está ocurriendo realmente. Para el excolegiado, tiene que primar la coherencia y el sentido común.

“Aparte de eso, como les decía, si vamos a buscar hormiguitas en el jardín, que lo rozó, que lo tocó, todo va a ser penal y de eso no se trata. Como siempre digo, el arbitraje se aprende estudiando y se ejerce pensando”, aseveró.

Del lado de Universitario, su administrador provisional Franco Velazco emitió un comunicado en el que se muestra en contra del penal sancionado, dejando en claro que como institución exigirán que se liberen los audios del VAR. Asimismo, pedirán que árbitros involucrados no vuelvan a ser programados para los partidos de la ‘U’ y reciban una sanción: Kevin Ortega, el principal, y Alejandro Villanueva, el encargado del VAR.

Franco Velazco confirmó que Universitario exigirá los audios del VAR del partido frente a Cusco FC. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 13 de febrero las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

