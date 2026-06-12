Fabio Gruber. (Foto: Mainz)
Fabio Gruber. (Foto: Mainz)

Mainz anunció la contratación de Fabio Gruber, luego de su última temporada en el ascenso alemán. El zaguero de la Selección Peruana jugará en la Bundesliga.

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