El nombre de Fabio Gruber ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad dentro del FC Núremberg. Su consolidación en la Bundesliga 2 no es producto del azar, sino de una regularidad que lo ha puesto en el radar de los principales scouts del fútbol germano. Con 30 partidos disputados en la actual campaña, el defensor peruano ha demostrado que posee la jerarquía necesaria para sostener el ritmo de una de las ligas más competitivas de Europa y ya tiene tres pretendientes.

Su reciente actuación en el derbi ante el Greuther Fürth fue el espaldarazo definitivo que necesitaba. Más allá de su solvencia defensiva, anotar un gol en un encuentro de tanta tensión resalta su capacidad para influir en ambas áreas. Este protagonismo en momentos críticos es precisamente lo que los clubes de la primera división buscan y pronto se podría hacer realidad.

El interés del FC Augsburgo asoma con fuerza. Al haberse formado en sus categorías inferiores, el club bávaro conoce a la perfección el techo de crecimiento de Gruber. Para el equipo donde juega a préstamo el también peruano Felipe Chávez, repatriar a un zaguero de la casa con el roce profesional obtenido en Núremberg representa una inversión estratégica con potencial.

Por otro lado, el Mainz 05 aparece como un destino sumamente atractivo por su filosofía de potenciar esta clase de talentos. El Mainz se caracteriza por ofrecer minutos a jugadores que vienen de la segunda división y transformarlos en piezas de exportación. Si Gruber busca un equipo donde el proceso de adaptación a la Bundesliga sea acompañado por un sistema de juego sólido y una estructura que prioriza el orden defensivo, esta podría ser su mejor opción.

Fabio Gruber viene de marcar su primer gol en la temporada con FC Núremberg. (Foto: FCN)

El Borussia Mönchengladbach, finalmente, representa un escalón de mayor exigencia y prestigio. Un club histórico que busca renovar su última línea y que ve en el defensor de 23 años esa mezcla de juventud y experiencia. Llegar al ‘Gladbach’ significaría para Gruber pelear por objetivos más ambiciosos, posiblemente incluso puestos europeos, lo que elevaría su perfil internacional, beneficiando directamente sus aspiraciones en la Selección Peruana.

Estadísticamente, los números de Gruber avalan su candidatura al ascenso. Haber acumulado solo siete tarjetas amarillas en 30 encuentros, siendo un defensor central en una liga tan física, habla bien de él. No es un zaguero que recurra seguido a la falta para frenar al rival, sino que utiliza su ubicación y velocidad para anticipar las jugadas.

A sus 23 años, Gruber se encuentra en una buena edad para dar el salto. Ya superó la etapa de adaptación al fútbol alemán y cuenta con el rodaje suficiente para llegar a la Bundesliga. En conclusión, el camino hacia la Bundesliga parece estar en la ruta del zaguero peruano. Cualquiera de los tres equipos sería una buena opción para él y también para los interes de Mano Menezes en la Bicolor.

Fabio Gruber ya debutó en la Selección Peruana. (Crédito: FPF).

TE PUEDE INTERESAR