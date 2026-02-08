Debut que se grita bajito, pero se recuerda fuerte. En una noche complicada para el Colonia, hubo un motivo para mirar el futuro con ilusión: Felipe Chávez, volante alemán-peruano, ya debutó oficialmente con el club en la Bundesliga.
El mediocampista ingresó sobre el final en la derrota 2-1 del Colonia ante el RB Leipzig, por la fecha 21 del campeonato. El resultado fue adverso, sí, pero el estreno de Chávez marca un punto de partida que no se borra.
El partido arrancó cuesta arriba para los locales. A los 29 minutos, el austriaco Christoph Baumgartner rompió el cero y silenció el RheinEnergieStadion. Colonia empujó, insistió, y encontró premio apenas iniciado el complemento: Jan Thielmann, a los 51’, desató el grito de empate y la esperanza de una remontada.
Pero la ilusión duró poco. Apenas cinco minutos después, otra vez Baumgartner apareció en el área para clavar el 2-1 definitivo y devolverle el control del partido al Leipzig, que supo administrar la ventaja hasta el final.
Ya en el cierre, cuando el reloj marcaba los 90’, llegó el momento esperado: Felipe Chávez reemplazó a Thielmann y escribió su primera línea oficial con la camiseta del Colonia. Fueron pocos minutos, pero suficientes para sellar un debut que vale más por lo que simboliza que por lo que se juega.
En la tabla, la derrota dejó al Colonia con 23 puntos, ubicado en la décima posición, mientras que el RB Leipzig alcanzó las 39 unidades y se metió en el cuarto lugar. Números fríos para una noche que, al menos para Chávez, quedará grabada como el comienzo de un sueño europeo.
