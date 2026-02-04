Felipe Chávez, el mediocampista alemán de padre peruano, jugará lo que resta de la temporada en el FC Colonia de la Bundesliga, tras ser cedido a préstamo por el Bayern Múnich. Esto, con la intención de que gane minutos en la Primera División de ese país, ante lapoca participación con los bávaros.

Con sus 18 años y una calidad probada en el Champions League Juvenil y en las divisiones menores del club que lo formó, se espera una importante carrera como profesional y en las últimas horas ofreció su primera entrevista con su nuevo equipo.

En ella, Chávez no dudó en compartir sus más importantes cualidades como futbolista. “Mi juego es ofensivo, creativo y peligroso y mi mayor fortaleza en el campo es la seguridad con el balón”, comentó en el canal oficial del FC Colonia.

En una especie de ping pong con preguntas y respuestas cortas, fue consultado sobre qué caracteriza a un peruano y no dudo en decir: “Estar loco... Loco por el fútbol”.

Cabe mencionar que Chávez ya completó su primer entrenamiento en Colonia y se espera que pueda jugar incluso este fin de semana, cuando su nuevo club enfrente a Leipzig, uno de los primeros de la tabla, en condición de local.

Chávez en su primera práctica con el club. (Foto: FC Colonia)

El joven y hábil jugador ya ha jugado por la selección peruana en el último amistoso que disputó la blanquirroja en Chile, bajo la dirección técnica de Manuel Barreto, quien tomó el cargo de manera interina en reemplazo de Óscar Ibáñez.

Su formación en Alemania, en el club más importante de ese país, siempre despertó el interés desde Videna, y ahora con la designación de Mano Menezes todo queda en el análisis que haga del presente del futbolista para ser llamado.

Chávez es un 10 clásico con buen remate a larga distancia y dominio del balón. Todo dependerá de cómo piense alinear el estratega brasileño, en los próximos partidos de la selección peruana.

TE PUEDE INTERESAR