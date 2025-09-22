Felipe Chávez es uno de los mejores talentos del Campus del Bayern Múnich, y viene destacando en la UEFA Youth League con el cuadro juvenil de los bávaros, donde le marcó un doblete al Chelsea con dos golazos: uno olímpico y otro de un remate de media distancia. El peruano, que hace poco renovó su vínculo con el gigante alemán, acumula cinco goles y una asistencia en los primeros seis partidos de la temporada y recibió elogios de su entrenador Peter Gaydarov, quien lo dirige desde la categoría Sub-19, a donde llegó luego de un breve paso por las divisiones menores del Augsburgo, también de Alemania.

El joven DT del cuadro bávaro consideró a Felipe Chávez como un referente del plantel que disputa la UEFA Youth League, y resaltó las virtudes de ‘Pippo’, quien se puede mover por todo el frente de la volante en ataque: ha jugado de volante mixto, de enganche y de mediapunta, dependiendo de las necesidades del equipo.

“Felipe demostró de forma impresionante la temporada pasada que es nuestro ‘Sr. Youth League’. Sus goles siguen un patrón claro, pero debido a su excepcional calidad, siguen siendo casi imposibles de defender”, destacó Peter Gaydarov en los canales oficiales del club.

Felipe Chávez jugó un amistoso de pretemporada con el primer equipo del Bayern Múnich, ante Grasshopper de Suiza. (Foto: Getty Images)

En la temporada pasada, Felipe Chávez fue parte de la sub-19 dando un gran rendimiento producto de 12 goles y 12 asistencias en 21 partidos. Gracias a ese buen desempeño, fue promovido al equipo Sub-23, y también realizó la pretemporada 2025/26 con el primer equipo de los bávaros, donde estuvo bajo las órdenes de Vincent Kompany y las principales figuras del Bayern.

De hecho, fue parte de uno de los amistosos con el primer equipo -en la victoria por 2-1 ante Grashopper en Suiza- y se quedó en banca ante Lyon y Tottenham. Ahí pudo compartir con Luis Díaz y los futbolistas más destacados del Bayern Múnich. Tarde o temprano, en Múnich creen que dará el salto al primer equipo y tendrá su ansiado debut oficial.

Por lo pronto, sigue dando muestras de su talento en la UEFA Youth League, donde marcó en la victoria por 2-1 ante Inter de Italia y luego selló un doblete ante Chelsea, que a la postre se impuso 3-2 en un duelo bastante apretado. A este punto, era inevitable que desde la Videna no pongan su mirada nuevamente en él, por lo que es casi un hecho que será parte de la convocatoria para los amistosos de octubre y noviembre de la Selección Peruana.

Felipe Chávez es una de las jóvenes promesas en la Selección Peruana y fue parte de la Sub-20. (Foto: Getty Images)

Ya enviaron una carta de reserva

Felipe Chávez, de 18 años, se ha convertido en una de las principales apuestas a futuro de la Selección Peruana. La Federación Peruana de Fútbol ya envió una carta de reserva al Bayern Múnich para los próximos amistosos, lo que abre la puerta para que el volante tenga su primera experiencia oficial con la camiseta blanquirroja en la categoría absoluta.

La última vez que Felipe Chávez estuvo vinculado a la ‘Bicolor’ fue en la Sub-20, donde entrenó bajo la mirada de ‘Chemo’ del Solar. Pese a ello, no volvió a ser considerado más en dicha categoría por no estar “listo”, de acuerdo a lo que mencionó el propio entrenador. Dicha situación generó mucho debate por los buenos desempeños que tenía en Alemania.

Sin embargo, debido a su buen presente en la UEFA Youth League y los buenos registros con el equipo juvenil del Bayern Múnich, ahora está cerca de concretar su ansiada revancha y ser parte de los amistosos ante Chile y Rusia. Queda esperar la lista de convocados de Manuel Barreto, quien asumirá interinamente en la fecha FIFA de ambos meses.

