Con 18 años, Felipe Chávez debutó en el primer equipo del Bayern Múnich. (Foto: AFP)

atraviesa un momento complicado en su joven carrera. El mediocampista peruano del , quien regresó recientemente a Alemania tras sus días con la , no fue convocado para el choque ante Brujas por la UEFA Youth League. La ausencia llamó la atención de los hinchas y medios europeos, ya que el volante de 18 años era una de las piezas con mayor proyección dentro del cuadro bávaro. Sin embargo, detrás de esta decisión hay un motivo físico que lo viene aquejando desde hace algunas semanas.

Desde su retorno a territorio alemán, Chávez no ha podido entrenar con normalidad. El jugador habría regresado con una molestia muscular tras disputar minutos en el amistoso de la selección peruana ante Chile, motivo que lo obligó a trabajar diferenciado y perder ritmo competitivo. Esta situación preocupa al comando técnico del Bayern Múnich sub-19, que esperaba contar con él en una cita clave del torneo continental juvenil.

La información fue confirmada por el propio club a través de sus redes sociales, donde se detalló que Felipe Chávez, Guido Della Rovere y Tim Binder quedarían fuera del encuentro por lesión. Felipe Chávez, Della Rovere y Binder siguen ausentes por lesión, fue el mensaje publicado por el elenco bávaro antes del partido frente a Brujas, dejando claro que el peruano aún no recibe el alta médica.

