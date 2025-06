Cuando parecía que se iba libre, Bayern Munich tomó la decisión de renovar contrato con Felipe Chávez, el joven talento alemán de raíces peruanas de 18 años, que seguirá ligado al cuadro bávaro. El anuncio lo dio a través de los medios oficiales Claudio Pizarro, embajador del cuadro bávaro, justo el día en que finalizaba su vínculo el futbolista que llegó a la Academia del FC Bayern a los 12 años.

Luego de pasar por todas las categorías juveniles del Bayern y destacar en la UEFA Youth League (Champions League juvenil), Felipe Chávez renovó con el cuadro bávaro y el siguiente paso es debutar en la Bundesliga.

En los últimos días Augsburgo había mostrado su interés en repatriar a ‘Pippo’, como le llaman sus compañeros del FC Bayern II, además de un posible seguimiento de la Roma y Fiorentina de Italia. Sin embargo, el volante apostó por continuar en Munich.

Claudio Pizarro anunciando la renovación de Felipe Chávez | VIDEO: @FCBayernCampus

“‘Pippo’ es un talento fascinante. Acumuló numerosos registros la temporada pasada, tanto en nuestros equipos sub-19 como en el amateur, lo que despertó el interés de otros clubes. Nos complace enormemente haberlo convencido de nuestro continuo desarrollo. Creemos en su potencial en el fútbol profesional”, declaró Jochen Sauer, director deportivo del Bayern.

Al respecto, el alemán-peruano también expresó su felicidad por este nuevo paso en su carrera. “Estoy encantado de haber firmado un contrato de larga duración y poder continuar mi carrera en el FC Bayern”, aseguró el futbolista de 18 años.

El exseleccionado Sub 20 salió de la Academia del Augsburgo al Bayern en 2019 y desde entonces ha progresado en todas las categorías inferiores. La temporada pasada jugó tanto con la sub-19 como con el equipo amateur de la Regionalliga Bayern.

En 24 partidos oficiales con el primer equipo de dicha categoría marcó 15 goles y dio 13 asistencias. En once partidos con el equipo amateur, marcó tres goles. De momento continuará en el FC Bayern II a la espera de alguna oportunidad en el primer equipo.

Felipe Chávez viene haciéndose un camino en las reservas del Bayern Múnich

¿En el radar de la Selección Peruana?

El volante de 18 años es un gran prospecto pensando en una futura convocatoria a la Selección Peruana. Recordemos que hace unos meses se esperaba su convocatoria para la Sub 20, pero José Guillermo del Solar decidió no llamarlo al Sudamericano de Venezuela, donde la ‘Bicolor’ fue eliminada en primera ronda.

“Felipe Chávez, en estos momentos, no es Sub-20, es Sub-18. Todavía puede jugar el próximo Sudamericano. Cuando he hecho una evaluación de los amistosos de los jugadores del extranjero, he considerado, por edad, que hay jugadores mejor preparados que él para el Sudamericano”, fue la explicación que dio ‘Chemo’ en su momento. ¿Ahora pensará lo mismo?

