Fernando Pacheco se suma a la legión de futbolistas peruanos en el extranjero, luego de que en las últimas horas se hiciera oficial su fichaje por el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel. El ex Sporting Cristal tendrá una nueva experiencia fuera de la Liga 1.
A sus 26 años, el veloz delantero buscará una oportunidad en un campeonato poco visto en nuestro país, pero que puede ser un importante despegue en su carrera deportiva.
“Fernando Pacheco firmó con el municipio ‘Eturan’, Kiryat Shmona. El peruano, que aterrizó el pasado fin de semana y pasó las pruebas médicas, firmó con el club un contrato hasta el final de la temporada, con opción de extensión a finales de año”, señaló su nuevo clubm a través de sus redes sociales.
“Se espera que Pacheco esté en la lista del equipo en el próximo partido de liga contra el Maccabi Tel Aviv. Buena suerte, Pacheco”, añadió.
Cabe mencionar que en este club juega el también atacante peruano Adrián Ugarriza, quien se ha ganado un lugar en el once titular de los azules y ayudará a la adaptación de Pacheco en el país del Medio Oriente.
Esta será su cuarta experiencia internacional, tras jugar en los clubes brasileños Fluminense y Juventude. Además, jugó en el FC Emmen de Países Bajos.
Formado en Sporting Cristal, jugó en las últimas temporadas en el club celeste donde, pese a ser considerado por el entrenador Paulo Autuori en la segunda parte de 2025, no fue considerado para renovar.
Ahora tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad en una liga emergente y que exporta jugadores a equipos que juegan tanto en Asia como Europa.
TE PUEDE INTERESAR
- Cueva ‘disparó’ contra Tapia tras críticas: “Le falta el respeto a los compañeros”
- Con César Inga y la venta a la MLS que no se dio: las transferencias más caras
- Autuori: el mensaje ante las indisciplinas y la posibilidad de ventas
- Running: Peruanos que rompen en pista, rutas con historia, qué dice el cuerpo, aplicaciones, libros y podcast
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal