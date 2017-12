Recibió la Nochebuena junto a su familia, pero no terminó el día con ellos. ¿La razón? Gino Guerrero , exdelantero de UTC, tenía que viajar a Asunción para fichar por el Guaraní, que jugará la fase dos de la Copa Libertadores 2018.

El atacante pasó exámenes médicos, esta mañana, antes de estampar su firma su firma en los registros de El Aborigen. El peruano, que marcó 8 goles en la última temporada, estará ligado todo un año a Guaraní.

"Muy contento por la oportunidad que se me da ahora. Guaraní es un equipo grande en Paraguay. Tenía algunas ofertas en Perú y afuera, y esta fue la que más me sedujo. Jugar Libertadores es importantísimo para mí”, dijo Gino Guerrero, a ABC Color, en su arribo a Asunción.

Prefiere que lo vean en la cancha, pero dio algunas referencias de su juego a los paraguayo. “Me considero un jugador rápido, aunque me tiene que ver jugar. Poco a poco me van a ver y conocerán mis cualidades. Soy extremo y a veces me pusieron por detrás del punta como enganche. Tengo 25 años. Tuve una experiencia corta en el extranjero, en Portugal. Mi debut fue en Alianza Lima", indicó.

El técnico argentino Sebastián Saja, también, llegó a Asunción para empezar la pretemporada con el equipo con miras afrontar el torneo local y la segunda fase de la Copa Libertadores donde se enfrentará a Carabobo FC de Venezuela.

