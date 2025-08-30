El presente de Gianluca Lapadula vuelve a generar debate en Italia, pero no precisamente por sus goles. El atacante ítalo-peruano, que renovó hace poco su contrato con Spezia, se encuentra atrapado en un escenario contradictorio: por un lado, recibe el respaldo público de un campeón de Europa como Marco Verratti, quien lo quiere de regreso en el Pescara; pero por otro, su entrenador actual, Luca D’Angelo, ha decidido dejarlo fuera de la convocatoria para el siguiente partido de la Serie B. Entre el cariño de la afición del Pescara y la frialdad de su presente en Spezia, la historia del ‘Bambino’ parece tener todavía varios capítulos por escribirse.

Marco Verratti no ocultó su emoción de estar de vuelta en su tierra y, sobre todo, de compartir con los hinchas del Pescara. En medio de un ambiente de nostalgia y entusiasmo, el mediocampista campeón de Europa aprovechó para lanzar un guiño directo a su excompañero y amigo: Gianluca Lapadula.

“Sé lo que significa jugar en el Adriático y el apoyo que nos brinda la afición. La necesitamos. Nuestro objetivo es fortalecer el equipo; tanto Sebastiani como yo somos los mayores aficionados del Pescara. Hablo a menudo con Lapadula; tiene una fuerte conexión con este club. Ya veremos...”, expresó Marco Verratti ante los medios italianos. Sus palabras encendieron rápidamente los rumores sobre una posible operación de último minuto, justo cuando el mercado de fichajes entraba en sus días finales.

¿Qué dijo el DT del Spezia sobre Lapadula?

Sin embargo, la realidad del delantero con el Spezia es muy diferente. En conferencia de prensa previa al duelo contra Catanzaro, el técnico Luca D’Angelo fue consultado directamente sobre la presencia del ítalo-peruano en la nómina. Su respuesta fue corta, pero lo suficientemente clara como para dejar dudas sobre el futuro inmediato de Lapadula: “Zurkowski sí está convocado, Lapadula no”.

El mensaje del entrenador no pasó desapercibido, especialmente porque el delantero ya habría dejado atrás la lesión de tobillo que lo marginó de la Selección Peruana en las últimas Eliminatorias. Si bien físicamente estaría recuperado, la decisión de excluirlo de la lista parece responder a un tema estrictamente deportivo y de confianza del cuerpo técnico.

Cabe recordar que hace apenas unas semanas, Gianluca Lapadula aceptó una reducción salarial y firmó hasta el 2027 con Spezia, con la promesa de volver a ser protagonista en la lucha por el ascenso a la Serie A. Sin embargo, el hecho de no ser considerado por D’Angelo genera incertidumbre sobre cuál será realmente su rol en esta nueva etapa con el club.

La situación, además, revive inevitablemente el recuerdo de la temporada 2015/16, cuando Lapadula se convirtió en ídolo absoluto del Pescara tras marcar 30 goles y lograr el ascenso a la Serie A. Esa historia, sumada a las declaraciones de Marco Verratti, alimenta la ilusión de los hinchas blanquiazules que sueñan con verlo de regreso.

Por ahora, el delantero ítalo-peruano se mantiene a la espera de nuevas oportunidades para volver a las canchas. Mientras tanto, su nombre seguirá sonando tanto en las gradas del Adriático del Pescara como en las ruedas de prensa de Spezia.

