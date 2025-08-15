Durante semanas, el nombre de Gianluca Lapadula estuvo en el centro de rumores y especulaciones. Desde Italia hasta el Perú, se debatía sobre su futuro y las posibilidades de verlo fichar por Sporting Cristal, algo que ilusionó a gran parte de la hinchada ‘rimense’. Sin embargo, este viernes Spezia Calcio publicó la lista oficial de dorsales para la temporada 2025/26 y el atacante ítalo-peruano aparece asignado con el número 10,dorsal que ya usó desde su llegada al equipo italiano. Así, todo hace indicar que el ‘Bambino’ seguirá en la Serie B, al menos por el inicio del curso, dejando atrás -por ahora- las posibilidades de un regreso al fútbol sudamericano.

Lejos de quedar como una formalidad, el anuncio del dorsal confirmaría que Gianluca Lapadula será parte de la plantilla que dirige Massimiliano Alvini. A pesar de que hace unas semanas se especulaba con su salida inmediata, Spezia parece haber cambiado sus planes y decidió contar con su experiencia para intentar un nuevo ascenso a la Serie A.

El número 10 que llevará en su espalda no es un detalle menor. Es el dorsal con el que llegó al conjunto italiano, esto simbolizaría el deseo que continuar con Lapadula como uno de los líderes de cara la siguiente temporada en búsqueda del ansiado ascenso a la Serie A.

Post de Spezia en sus redes sociales sobre los dorsales | Foto: Spezia

Cabe recordar que Lapadula no fue incluido en la primera fase de la pretemporada del Spezia, lo que alimentó las versiones sobre una inminente salida. Sin embargo, con el arranque oficial de la temporada europea a la vuelta de la esquina, el panorama parece haberse revertido.

¿Cuándo vuelve a jugar Spezia?

El primer reto que tendría el ‘Bambino’ con su equipo será ante Sampdoria por la Copa Italia, encuentro programado para el lunes 18 de agosto. Será la oportunidad perfecta para que el atacante demuestre que todavía puede ser determinante en los momentos clave.

En cuanto a la Serie B, Spezia debutará el domingo 24 frente a Carrarese Calcio 1908 en condición de local. El fixture no es sencillo, pero contar con un delantero que ha brillado en clubes como Cagliari y Benevento puede ser un factor decisivo.

La ilusión de verlo en Sporting Cristal, aunque muy fuerte en las últimas semanas, parece haberse diluido con esta confirmación. A pesar de ello, la puerta a un futuro regreso al fútbol peruano no queda cerrada, especialmente si su situación en Italia cambiara durante el mercado de invierno.

Por ahora, Gianluca Lapadula seguirá vistiendo la camiseta albinegra del Spezia, con el reto de devolver al equipo a la élite del fútbol italiano y, de paso, mantener su nombre en la lista de convocados de la selección peruana.

Gianluca Lapadula con el Spezia / Foto: Spezia

TE PUEDE INTERESAR