Gianluca Lapadula se queda en Spezia con renovación hasta 2027. (Foto: Spezia)
Gianluca Lapadula se queda en Spezia con renovación hasta 2027. (Foto: Spezia)

Giro de 180 grados. Cuando parecía que Gianluca Lapadula se iba de Spezia, el ‘Bambino’ aceptó una reducción salarial y se quedará en el cuadro italiano con un nuevo contrato hasta 2027.

Gianluca Lapadula seguirá en el Spezia de Italia. (Foto: Spezia)
Gianluca Lapadula seguirá en el Spezia de Italia. (Foto: Spezia)

Noticia en desarrollo...

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS