Cuando se esperaba que Gianluca Lapadula recobrara su mejor versión al llegar al Spezia proveniente del Cagliari, los problemas físicos y las pocas oportunidades que recibió lo llevaron a un rol secundario en el equipo. En ese sentido, por más que tiene contrato hasta mediados del 2026, está con las horas contadas y lo más seguro es que pronto cambie de club.

Luca D’Angelo, director técnico de las ‘Águilas’, charló con los medios de comunicación luego de la derrota por 2-0 a manos del Carrrarese y dio varios detalles sobre el futuro del delantero nacional. Si bien aseguró que físicamente está bien, dejó claro que su nombre está en el mercado de pases y podría marcharse pronto.

“¿Lapadula? Está bien, aunque no tenga los minutos necesarios para jugar los noventa minutos. Sin embargo, está en el mercado de fichajes y estamos considerando no ponerlo en el banquillo“, afirmó el estratega, marcando la línea que deberá seguir el ‘Bambino’ para finiquitar su salida.

Gianluca Lapadula llegó al Spezia proveniente del Cagliari. (Foto: Getty Images)

En medio de las preguntas sobre ‘Lapa’, D’Angelo fue cuestionado acerca de la necesidad que tiene su equipo de fichar más jugadores para potenciar su plantel, dado que la hinchada no está conforme con lo que tienen. El entrenador italiano no quiso ahondar más en el tema y afirmó que no le parece lo adecuado luego de una derrota.

“Una derrota no puede dictar decisiones de fichajes. Esta vez nos faltaron jugadores, tuvimos muchísimas bajas. Creo que el club sabe dónde debe intervenir, y veremos si podemos hacer más. Además, ni siquiera es justo hablar del mercado de fichajes el día del partido porque parece que todo se solucionará“, comentó.

En ese sentido, con 35 años y jugándose los últimos capítulos de su carrera, es un hecho que veremos a Gianluca Lapadula defendiendo los colores de otro equipo, buscando recuperar la continuidad que no tuvo y que lo marginó de la última convocatoria de la Selección Peruana. El mercado de pases en Europa finaliza el 31 de agosto, por lo que a más tarde en esa fecha límite conocernos el destino del nacido en Turín.

Gianluca Lapadula tiene las horas contadas en el Spezia. (Foto: Spezia)

¿Lapadula pudo llegar a la Liga 1?

A comienzos de agosto, surgió el rumor de que Gianluca Lapadula estaría en el radar de Universitario de Deportes como uno de sus posibles fichajes para el segundo semestre de la Liga 1, a propósito de la necesidad que había en Ate de sumar a un atacante extranjero o de experiencia. ¿Hubo un acercamiento real?

Al ser preguntado sobre eso, Álvaro Barco, director deportivo de la institución crema, fue claro al destacar la categoría del ‘Bambino’, pero siendo muy sincero respecto a que económicamente estaba muy lejos de la realidad del fútbol peruano. El salario de Lapadula en Italia es altísimo, algo impagable en la Liga 1.

“Cualquier equipo quisiera tener a ese jugador en sus filas. Hay que ser responsables y este club va a ser responsable. Cada contrato no solo va a tener un sostenimiento deportivo, sino también financiero. Estamos hablando de cifras imposibles para nuestro medio”, afirmó el directivo crema.

Gianluca Lapadula lleva cuatro goles con el Spezia. (Foto: Spezia)

