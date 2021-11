Su gran momento con la Selección Peruana, donde ya es titular indiscutible para Ricardo Gareca, lo extendió a su club. Este domingo apareció Alexander Callens con gol en la victoria de su equipo, el New York City, en el marco de los Play Off de la MLS ante el Atalanta, que le valió avanzar a semifinales de conferencia, donde se verán las caras ante New England Revolution.

Sobre los 52 minutos, y luego de un remate que pegó en el travesaño, Callens, que fue al área al tiro de esquina de donde llegó la jugada, se anticipó a todos en el área, y cual ‘9′ puso el 2-0 del City, resultado que no se movió más en el Yankee Stadium.

El marcador del encuentro lo abrió Taty Castellanos con un gol de volea contra el piso, en el que el balón parecía se perdía fuera del campo y luego absolutamente nadie lo vio bajar dese el espacio para terminar dentro del arco del Atlanta.

NY City vs. Atlanta United: la previa del partido

New York City FC finalizó la Zona A en el 4° puesto con 51 puntos en 34 partidos disputados (14-9-11), mientras que Atlanta United terminó en el 5° lugar con 51 unidades en 34 encuentros jugados (13-12-9).

Estos equipos se enfrentaron dos veces durante la temporada regular. El 23 de junio por la Fecha 9 se impuso New York City FC por 1 a 0 con un gol de Ismael Tajouri-Shradi (69′), mientras que el 20 de octubre por la Fecha 31 igualaron por 1 a 1 con goles de Marcelino Moreno (17′) y Gudmundur Thórarinsson (90′).

Las últimas cino veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador.

