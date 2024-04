Durante las últimas horas, unas recientes declaraciones de Luis Advíncula han generado revuelo alrededor de Boca Juniors, pues habló abiertamente sobre su retiro a futuro y dichas palabras fueron malinterpretadas por el público, especialmente por la hinchada ‘xeneize’. Esto, por supuesto, no le sentó nada bien al lateral peruano y automáticamente salió al frente a través de sus redes sociales, instando a la gente a ver la nota completa para no sacar conclusiones apresuradas.

Sucede que en un diálogo para el canal de YouTube del periodista Horacio Zimmermann, el ‘Rayo’ brindó detalles inéditos sobre su carrera deportiva y reflexionó sobre el paso del tiempo, dando a entender que ya se sentía un futbolista veterano y que no le temía a la posibilidad de en un futuro pensar en el retiro. Eso sí, aclaró que solo era un pensamiento a largo plazo, no algo que ya estuviera decidido para este año o el que viene.

“Ahora que estoy casi en el final, tengo 34 (años), paso a ser un veterano. Para la vida soy joven, pero en el fútbol un veterano, uno debe estar pensando que está más cerca, no me pongo fecha, que el tiempo lo decida, pero sé que está cada vez más cerca”, sostuvo el también jugador de la Selección Peruana, quien está disputando su cuadra temporada con Boca Juniors.

En ese sentido, ‘Lucho’ escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram: “Como mal informan a la gente por Dios. Miren la entrevista y escuchen bien mis palabras, es increíble”. Estas palabras fueron compartidas por varios usuarios a través de otras redes sociales, generando comentarios de respaldo hacia el futbolista y respaldándolo en cuanto a su continuidad en el club.

Luis Advíncula es uno de los elementos más queridos del actual plantel de Boca Juniors, pues a pesar de la reciente decepción en la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense, los fanáticos no dejaron de reconocerle su entrega. Él siempre fue hincha y lo dejó en claro en su última entrevista. “Siempre me imaginé jugando en Boca, era un sueño de chico. Siempre fui hincha, mi papá me hacía ver los partidos. De grande pude cumplirlo”, contó.

En esa misma línea, aclaró que no es sencillo vivir lejos de su familia. “De la decisión de venir acá, en la vida me voy a arrepentir, pero lo más duro y que más me costó fue separarme de mis hijos porque siempre me acompañaron a todos lados y ya llevo tres años viviendo así. Los veo a mitad de año o a fin de año, que me toca ir a mí. Es lo más duro de haber venido acá, es muy difícil de llevarlo, pero es parte del trabajo”, acotó.

En uno de los momentos más íntimos sobre su vida personal, el ‘Rayo’ contó cómo vivió la caída frente a Australia en el 2022, cuando la Selección Peruana se quedó a puertas de la Copa del Mundo de aquel tras perder en el repechaje. Ese día Advíncula falló uno de los penales y eso significó un golpe duro, pues horas después anunció que renunciaba a la ‘Blanquirroja’. Después reculó en dicha medida, pero para él fue un proceso largo en donde incluso llevó un tratamiento psicológico.

“La amargura (por las derrotas) me dura uno o dos días. Cuando pasó lo del Mundial (la eliminación de Perú en el repechaje para Qatar 2022) la amargura me duró un mes. Eso me ha dado el espíritu que tengo de siempre querer más. Muchas veces soy hasta autodestructivo. De grande descubrí otras cosas como hacer coaching, ir a una psicóloga. De chico crees que el psicólogo es para los locos, pero en la carrera de un futbolista es muy importante”, puntualizó.

Por otro lado, lo que se sabe de ‘Lucho’ es que su contrato con Boca Juniors finaliza en diciembre de este año, pero el área deportiva tiene el interés de que continúe en el club por lo importante que ha sido y puede seguir siéndolo por un tiempo más. Aunque todavía no se conocen los detalles de la extensión de su vínculo, desde antes que Juan Román Riquelme asuma la presidencia de la institución fueron claros al dejar sentada su posición de que estaban contentos con su rendimiento.

