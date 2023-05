La selección peruana está próxima a disputar dos nuevos amistosos -ante Japón y Corea del Sur-, los cuales serán sus últimos ensayos previo al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. Por este motivo, el comando técnico de Juan Reynoso ya empezó a planificar estos encuentros, con el objetivo de llegar de la mejor manera al debut ante Brasil. Eso sí, el popular ‘Ajedrecista’ confirmó que desde este martes iniciarán la visita a los clubes nacionales y aprovechó para referirse a Paolo Guerrero y la posibilidad de que vuelva a ser convocado en la ‘Bicolor’.

Consultado sobre a quién admira como DT, el estratega peruano señaló que ve a Guardiola y Klopp como sus máximos referentes en el puesto. “Los mejores entrenadores son Guardiola y Klopp. Hace 15 años era Mourinho. En los 90′ fue Cruyff. Marcelo Bielsa es un fuera de serie, pero no es un DT que me haya marcado mucho”, señaló en una entrevista con Movistar Deportes.

Asimismo, confirmó que en los próximos días iniciarán la visita a los clubes nacionales. “A partir de este martes iremos a visitar a los clubes nacionales, con la intención de que nos faciliten a los jugadores las semanas previas de los partidos con la selección. En el último microciclo, un jugador llegó con un viaje matador y fue mucha carga para él. Hoy estamos reuniéndonos con los clubes para recabar esa información y decirles que todos somos socios”, sostuvo.

Juan Reynoso también llenó de elogios al buen presente de Jorge Fossati en Universitario y mostró su admiración por recuperar a un plantel que atravesaba un mal momento: “Con entrenamiento y buenas ideas, puedes jugar con línea de cinco. Él encontró un plantel que venía mal y, tres días después, armó una línea de cinco con grandes variantes. Hoy juega 5-3-2 y es una formación muy flexible”.

Sobre el llamado de Guerrero a la selección peruana

En otro pasaje de la entrevista, el ‘Ajedrecista’ se refirió a Paolo Guerrero y confirmó que está apto para volver a vestir la ‘Blanquirroja’. “Nunca lo he dirigido, pero me pongo en su situación: está terminando de recuperarse y seguir con los viaje que viene haciendo hace 20 años lo puede hacer retroceder. Si Paolo me dice que sí, estará en la lista, él no necesita filtros ni pruebas”, acotó.

Finalmente, dio a conocer el objetivo principal que tiene al mando de la ‘Bicolor’. “Queremos intentar tener una Eliminatoria donde estemos en el tercer o cuarto lugar. Es nuestra intención. Si piensas arriba, lo máximo que puede pasar es bajar uno o dos escalones”, sentenció.





