El fútbol internacional sigue dándole grandes alegrías a los peruanos en el exterior. Esta vez, Kenji Cabrera se vistió de héroe y firmó una actuación decisiva en la victoria del Vancouver Whitecaps por 2-0 frente al C.S. Cartaginés, un resultado de oro que le permitió al cuadro canadiense asegurar su boleto a los octavos de final de la prestigiosa CONCACAF Champions Cup. Tras el amargo empate sin goles en el partido de ida, toda la presión recaía en resolver la llave jugando en casa, donde los locales salieron con todo para marcar la diferencia desde el primer minuto.

El equipo norteamericano sabía que no podía guardarse nada frente a su gente y adelantó sus líneas rápidamente para arrinconar al cuadro costarricense. Obligaron a la visita a replegarse muy cerca de su arco, generando peligro constante por las bandas en un duelo que pintaba muy cerrado.

El camino hacia la clasificación no fue nada fácil, ya que el nerviosismo se apoderó del estadio cuando desaprovecharon ocasiones muy claras en la primera mitad, pero el plantel supo mantener la calma para encontrar los espacios necesarios en el complemento.

Kenji Cabrera celebró con sus compañeros la clasificación a la siguiente fase. (Foto: Vancouver Whitecaps)

Para la segunda parte, el ritmo no bajó y el técnico decidió refrescar el ataque para ahogar a la defensa rival. El sorpresivo ingreso del experimentado Thomas Müller fue clave, ya que el alemán aportó mucha movilidad y presencia en el área para generar nuevos espacios.

Tanta insistencia finalmente tuvo su gran premio pasados los 55 minutos de juego. Tras un tiro de esquina cobrado por Sebastian Berhalter, la pelota quedó picando en el área y Kenji Cabrera reaccionó más rápido que todos para conectar una potente volea imparable.

Con el marcador en contra, el Cartaginés despertó e intentó buscar el empate adelantando a sus jugadores de golpe. El colombiano Ricardo Márquez asustó con una buena jugada individual, pero el arquero Yohei Takaoka intervino con mucha seguridad para salvar su arco.

El equipo canadiense colocó en su perfil oficial la foto de Kenji Cabrera como portada. (Foto: Captura X)

Ya en la recta final del partido, cuando la visita dejaba muchos huecos en defensa, Vancouver encontró el golpe de gracia para liquidar la serie. El propio Berhalter aprovechó un rebote en el área chica y definió con mucha precisión para sellar el 2-0 definitivo.

El buen momento del peruano (que ya suma tres goles en el club) no pasó desapercibido para Mister Chip, quien destacó un dato brutal: “Kenji Cabrera es el cuarto jugador nacido en Japón que marca en la Copa de Campeones”. Ahora, Vancouver se alista para un duro choque contra Seattle Sounders en marzo.

Mister Chip reveló un dato del gol del futbolista peruano-japonés. (Foto: Captura X)

