Erick Noriega atraviesa un momento distinto al que vivió en sus primeros meses con Gremio. Luego de un arranque prometedor en el fútbol brasileño, el mediocampista peruano perdió presencia en el equipo durante las últimas jornadas del Brasileirao y su situación ya empezó a generar movimiento dentro del club gaúcho, que evalúa una decisión importante sobre su futuro de cara al segundo tramo de la temporada.

El futbolista nacional había logrado meterse rápidamente en la consideración del comando técnico gracias a su versatilidad para jugar tanto en la volante como en la zaga, además de su intensidad para recuperar balones y su buena salida desde el fondo. Sin embargo, con el correr de las semanas su panorama cambió y comenzó a quedar relegado en la rotación de Gremio, algo que no ha pasado desapercibido en Brasil.

En ese contexto, desde Porto Alegre se deslizó una posibilidad que podría marcar un giro en la carrera del exjugador de Alianza Lima. La idea que se viene evaluando en Gremio pasa por redefinir la función de Noriega dentro del plantel y, a partir de ello, tomar una decisión que le permita recuperar protagonismo en un semestre donde el club necesita mayor equilibrio en varias zonas del campo.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

La medida que se analiza es utilizar a Noriega de forma más estable como defensor central, una posición en la que ya ha mostrado rendimiento tanto en el fútbol peruano como en algunos tramos de su paso por Brasil. La intención sería dejar de moverlo entre el mediocampo y la defensa para que pueda consolidarse en una sola zona del campo y competir con mayor claridad por un puesto dentro del once.

Esta postura no resulta del todo nueva en el entorno del club, ya que desde meses atrás se venía valorando la posibilidad de fijarlo en la zaga por sus características físicas, su lectura táctica y su capacidad para imponerse en el juego aéreo. Ahora, ante la falta de continuidad reciente, esa alternativa vuelve a cobrar fuerza como una solución para reinsertarlo en la dinámica competitiva del equipo.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

Más allá de la baja en minutos, Noriega sigue siendo un futbolista bien considerado por el club y por el entorno de Gremio. Su adaptación al fútbol brasileño fue positiva desde el inicio y, de hecho, logró dejar buenas sensaciones en el arranque del año, cuando encadenó partidos tanto en el torneo estadual como en el Brasileirao. El problema, por ahora, pasa por encontrarle un lugar fijo en una plantilla que tiene alta competencia interna.

Para el peruano, este momento representa un nuevo desafío en su proceso de consolidación fuera del país. Después de dejar una buena imagen en Alianza Lima y dar el salto al fútbol brasileño, su meta era afirmarse en un campeonato de mayor exigencia. Por eso, una eventual reubicación como zaguero no necesariamente sería un retroceso, sino más bien una apuesta de Gremio para potenciarlo en una posición donde creen que puede ofrecer más.

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