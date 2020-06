Este fin de semana Gustavo Dulanto disputó sus primeros 90 minutos tras la pausa del fútbol portugués por la pandemia del COVID-19. El defensor peruano respondió de gran forma y fue pieza clave en el triunfo del Boavista ante Sporting Braga.

En frente tuvo nada más y nada menos que al delantero Trincao, anunciado hace unos meses como nuevo fichaje del FC Barcelona. Sin embargo, Dulanto señala que no se amilanó a pesar de lo que tanto se habla del atacante luso y estuvo sólido en la marca.

“El sábado me tocó marcar a Trincao, que acá hablan maravillas de él porque lo han vendido a Barcelona y no hizo nada, eso me deja tranquilo como profesional porque sé que estoy haciendo bien las cosas. Cada vez que he enfrentado a grandes jugadores lo he hecho bien”, manifestó a Ovación.

Por otro lado, también comentó como se vivió en su club el regreso al fútbol tras la pausa por la pandemia, cumpliendo todos los protocolos de seguridad al pie de la letra, para evitar así contagios del nuevo coronavirus. “Hasta que no haya vacuna, va a seguir siendo igual el estilo de vida. El primer día, cada uno se cambió en su auto. Tras entrenar, te ibas con la ropa sucia, ya la lavabas en tu casa. La verdad que el club tomó buena medidas y se ven los resultados porque hasta ahora no se ve ningún contagiado”, añadió.

Además relató como se llevan a cabo las pruebas de detección y los cuidados que tiene cada futbolista del plantel. “Ahora que estamos en plena competencia se hace el test 24 horas antes del partido y 48 después. Estoy haciendo a cada rato la prueba molecular, que la verdad es bien dolorosa, pero hay que estar con todas las medidas que tomaron. Estamos concentrando individualmente, cenas solo y al día siguiente tienes los resultados y ya desayunamos todos juntos”.

Desde que llegó a Portugal (julio del 2019), Gustavo Dulanto ha disputado 7 partidos, sumando 497 minutos y completando los noventa minutos en seis oportunidades. Tiene contrato con el club luso hasta junio del 2021.

