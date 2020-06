La Selección Peruana es el equipo en el que todo futbolista nacional quiere estar. Sin embargo, no todos tienen el rendimiento deseado cuando defienden la camiseta de la bicolor y Yordy Reyna es uno de ellos. El delantero dejó ver su sinsabor, aunque espera tener pronto su revancha.

“Estoy en falta en la Selección Peruana porque no se me abre el arco. Creo que cualquier jugador va a querer hacer bien las cosas. No es fácil pero uno tiene que estar ahí”, sostuvo el atacante de Vancouver Whitecaps de la MLS en diálogo con Pulso Sports.

La Selección Peruana disputará, en los próximos meses, el inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Como si fuera poco, tendrá la Copa América, por lo que Yordy Reyna espera obtener una continuidad adecuada y recuperar su mejor nivel.

Yordy Reyna ya trabaja con Vancouver Whitecaps de la MLS

Yordy Reyna dio inicio a los entrenamientos presenciales con el Vancouver Whitecaps luego de cumplir 14 días de cuarentena obligatoria. El delantero fue sancionado por el club de la MLS luego de romper las reglas de distanciamiento social al jugar una ‘pichanga’ en un parque, en plena pandemia por el COVID-19.

El peruano compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve en los campos de entrenamientos, con el mensaje “De vuelta”. El club ya había iniciado las prácticas presenciales en la quincena de mayo, a las que el jugador no pudo asistir debido a su aislamiento.

