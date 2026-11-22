Por la octava fecha del campeonato tunecino, Esperance Tunis igualó 0-0 en su visita a Club Africain, en una nueva edición del clásico del fútbol de Túnez. El peruano Jesús Castillo fue titular y permaneció en el campo durante todo el encuentro.
Esperance Tunis llegó a este compromiso con la posibilidad de conseguir tres puntos que le permitieran quedar como único líder del torneo. Sin embargo, tenía enfrente a un rival que también necesitaba ganar para acercarse a la cima de la clasificación.
El partido tuvo mucha intensidad y ambos equipos generaron situaciones para abrir el marcador, aunque ninguno consiguió aprovechar sus oportunidades. El encuentro se complicó aún más para el conjunto local a los 71 minutos, cuando Bouguerra recibió la tarjeta roja y dejó a Club Africain con diez futbolistas.
Con un hombre más, Esperance Tunis buscó aprovechar la ventaja numérica durante los minutos finales, pero no encontró los espacios necesarios para romper la igualdad. Finalmente, el clásico terminó sin goles y ambos equipos repartieron puntos.
Por su parte, Jesús Castillo continúa consolidándose en el equipo titular de Esperance Tunis bajo la dirección técnica del español Pablo Franco Martín. El volante peruano volvió a sumar 90 minutos y apunta a mantenerse en el once inicial para el próximo compromiso frente a Hamam-Sousse, equipo que ocupa el último lugar de la clasificación.
Con este resultado, Esperance Tunis alcanzó los 17 puntos y comparte el primer puesto del campeonato con Ben Guerdane. La igualdad le impidió quedarse en solitario con el liderato, por lo que deberá buscar una victoria en la siguiente jornada para mantenerse en la pelea por la cima.
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