Universitario de Deportes confirmó la venta de Jesús Castillo al exterior: el volante se convertirá en nuevo jugador del Espérance Sportivo de Túnez, uno de los clubes más importantes del continente africano, luego de llegar a un acuerdo entre ambas instituciones. De hecho, viajó esta noche rumbo a África para sumarse a su nuevo club. Eso sí, antes dejó unas palabras al hincha crema.

Primero, el también volante de la Selección Peruana aseguró que esta salida se dio rápidamente. “Muy contento y muy ilusionado porque se ha dado todo muy rápido también, desde mi vuelta eso buscaba, salir nuevamente al extranjero. Trato de ser mejor y esta salida me toma en un buen momento. He jugado la mayoría de partidos desde que llegué”, declaró el volante en el aeropuerto Jorge Chávez.

De hecho, el volante de 25 años jugó una temporada completo en el club de Ate: llegó a mitad del 2025 luego de su paso por Gil Vicente de Portugal, club al que llegó desde Sporting Cristal. Ahora tendrá su segunda experiencia en el exterior en uno de los clubes más importantes del continente africano.

Eso sí, antes de tomar el avión y un largo viaje dejó un mensaje a los hinchas de Universitario de Deportes, quienes lo señalaron en redes sociales en las últimas semanas por su bajo rendimiento, comparado a su primer semestre el año pasado, donde peleó el puesto con Rodrigo Ureña y llegó a ser titular y pieza clave con Jorge Fossati en el banquillo.

“Ha pasado poco tiempo desde que llegó el profe (Cúper), hay cosas por mejorar, hay que afinar los detalles para que salgan las cosas bien y lograr el tetracampeonato. La ‘U’ viene jugando mucho tiempo de esa manera, con línea de tres, y los cambios cuestan. Con el tiempo el equipo va a seguir mejorando y va a demostrar”, agregó Castillo.

Héctor Cúper analiza el último fichaje de Universitario: un lateral izquierdo extranjero. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 2-0 ante Cienciano, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 7 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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